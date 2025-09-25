Alerta a Begallurit Roaming en Cakung, los segundos de la brutal acción a Viral

Yakarta, Viva – Acción de los rebaños Mendigar Armado nuevamente hizo una conmoción en los residentes de Jakatar. Esta vez, el tenso evento ocurrió en el área de Plookambing, Cakung, East Yakarta, y fue claramente grabado por la cámara a Viral en las redes sociales.

«Ha habido un secuestro motor En el área precisamente al lado de Warung Jai (Pulo Goat) «, dijo Dikutio de la cuenta de Instagram @infojaksel.id, jueves 25 de septiembre de 2025.

Se dijo que el evento ocurrió alrededor de las 05.29 WIB, esta mañana. Cuatro perpetradores que viajaban con dos motos confrontaron inmediatamente la moto en las calles estaban tranquilos. En la grabación de video, apareció uno de los perpetradores hoz grande y ataque víctima.

Mientras su cómplice se apoderó rápidamente de la moto objetivo, antes de pisar el gas corriendo dejando a la víctima sola. El jefe de policía de Cakung, el comisionado de policía Widodo SapuTro, confirmó el incidente. Pero hasta ahora la víctima no ha hecho un informe oficial.

«Se sabe que el evento Begal fue revisado y buscado nuevamente por la víctima porque no había hecho un informe», dijo Widodo.

Aun así, la policía se aseguró de que el rebaño sádico de Begal fuera cazado. Las patrullas de rutina también se mejoran para evitar que se recurran acciones similares.

«Sí, se buscan los presuntos perpetradores. Las patrullas de rutina también se llevan a cabo todos los días», dijo.

