Alérgico al arroz, este estudiante de secundaria recibe un menú especial de MBG

Purwokerto, VIVA – Un estudiante de SMAN 1 Ajibarang (SMANA) Purwokerto llamado Farrelya tiene un menú especial para disfrutar. Comidas nutritivas gratis (MBG). Se sabe que el estudiante de la clase X -9 tiene alergia al arroz por lo que hay que consumir carbohidratos de otras fuentes alimenticias.

Lea también: Misbakhun Sentil Purbaya: Dejen de comentar sobre las políticas de otros ministerios



Farrellya dijo que el menú de MBG siempre fue diferente al de otros estudiantes de la escuela. Por lo general, Farrellya obtiene patatas como fuente de carbohidratos para sustituir el arroz. ¡Vamos, desplázate más!

«Normalmente el sustituto del arroz son las patatas», dijo Farrelya, citando el vídeo de Instagram @sabani_akhmad, del miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: Purbaya habla abiertamente sobre el presupuesto de MBG de 70 billones de IDR que devolvió BGN



Farrellya también mostró el contenido de su recipiente de comida, que consistía en patatas, leche, huevos, tempeh e incluso pan. Efectivamente, no había arroz en el recipiente de comida porque Farrellya tenía alergia.

La estudiante reveló que no podía comer arroz desde pequeña. Todos los días, Farrellya come otras fuentes de carbohidratos, incluidas patatas y alimentos que contienen harina. No solo arroz blanco, Farrellya tampoco puede comer arroz procesado, incluido el arroz frito. Si lo obligan, Farrellya vomitará y no tragará lo que coma.

Lea también: BGN devuelve el presupuesto de MBG Rp. 70 T porque no podrá absorberlo este año



«Lo he intentado varias veces pero todavía no funciona», dijo.

Alergia al arroz

La alergia al arroz es una reacción anormal del sistema inmunológico a las proteínas que se encuentran en el arroz. Aunque el arroz es un alimento básico para muchas personas, especialmente en Asia, pueden producirse alergias al arroz, aunque esto es relativamente raro.

Las reacciones alérgicas ocurren cuando el sistema inmunológico confunde las proteínas del arroz (como la albúmina u otras proteínas con ciertas masas moleculares, por ejemplo 9, 14, 16 y 31 kDa) como amenazas peligrosas. En respuesta, el cuerpo libera sustancias químicas como la histamina, que desencadenan síntomas de alergia.

Las alergias al arroz son causadas por una respuesta excesiva del sistema inmunológico a ciertas proteínas del arroz. Por ejemplo, proteínas alergénicas, factores genéticos y ambientales, reactividad cruzada y alérgenos resistentes al calor.

Para alguien diagnosticado con alergia al arroz, la principal forma de prevenir una reacción es evitar el arroz y los productos procesados ​​(como harina de arroz, leche de arroz, jarabe de arroz, fideos o alimentos que utilicen ingredientes derivados del arroz).

Otras fuentes de carbohidratos son los cereales, los tubérculos y las verduras con almidón como el maíz.