Alentar a las MIPYMES a ascender a la clase, Pertamina Patra Niaga hace esta serie de iniciativas

Yakarta, Viva – Como subsidiaria Pertamina Quién dirige el negocio de energía aguas abajo, PT Pertamina Patra Niaga se posiciona en el apoyo al desarrollo Umkm como una agenda estratégica. Además de garantizar la distribución de combustible y GLP en el objetivo, la compañía integra el empoderamiento de la economía local a través de la capacitación, el acceso al mercado y la digitalización.

Para lograr este objetivo, a través de la capacitación, la asistencia y la expansión de una red de actores comerciales, se alienta a las MIPYME a avanzar en la clase. Uno de ellos es a través de una casa de bumn. Pertamina Bumn House Program Lines que están presentes como espacio en crecimiento para que las empresas se desarrollen y ascienden a clase.

Además, varios otros esfuerzos son a través del programa UMKM Guided, la cooperativa de la aldea roja y blanca, y la participación en el inicio del evento Pertamina Smexpo Red and White 2025.

El UMKM de Pertamina fomentó en la Feria de Importación de Corea 2025

En el futuro cercano, el evento que también incluirá MSMES es Mypertamina People’s Party, que se llevará a cabo en el centro comercial Tangerang City del 23 al 24 de agosto de 2025, al mostrar actuaciones de música gratuitas, varias promociones y competiciones que pueden ser seguidas por la aplicación Mypertamina.

Esta exposición de productos UMKM está celebrada por PT Pertamina (Persero) y está respaldada por Pt. Pertamina Patra Niaga a través de la aplicación Mypertamina para proporcionar acceso a MIPYME e incluso alentar a las MIPYME a pasar al nivel global. Esta actividad fue parte de la conmemoración del día nacional de MIPYME el 12 de agosto, también para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Pertamina SMEXPO Red and White 2025 se llevó a cabo del 11 al 15 de agosto de 2025 para introducir productos superiores de socios fomentados mientras expandía su exposición en la comunidad.

«Pertamina Patra Niaga apoya el SMEXPO rojo y blanco de 2025 como un esfuerzo para mover a las MIPYME indonesias. El público también puede conocer el producto Nusantara y los programas de Pertamina y las promociones a través de la apkicación de Mypertamina, el martes 125, el presidente de Pertamina, 2025.

Dijo además que Pertamina Patra Niaga constantemente brindó asistencia a las MIPYME fomentadas. La última actividad es UMK Academy 2025, un programa de capacitación intensiva que se llevó a cabo cara a cara y en línea el 1 de agosto de 2025 en la oficina de Pertamina Patra Niaga Surabaya. Cientos de participantes asistieron a este evento desconectado o en línea. Son a

La Academia UMK 2025 es parte de la estrategia de Pertamina para crear empresarios competitivos duros y globales. Sus actividades incluyen la gestión del ciclo económico, el desarrollo del carácter de los empresarios duros y la optimización de las redes sociales.

Pertamina como bumn ciertamente apoya los programas gubernamentales. Lo último, el gobierno dio a luz al programa cooperativo de la aldea roja y blanca/Kelurahan. El lanzamiento de la cooperativa Red and White Village/Kelurahan. Más de 80 mil cooperativas rojas y blancas están listas para proporcionar acceso y conveniencia de la comunidad en la aldea para obtener una variedad de necesidades básicas tanto en agricultura como en plantaciones, obtener fertilizantes, servicios logísticos, medicamentos, GLP.

UMKM de Pertamina fomentado en Inacraft 2025

En la corriente aguas arriba de la cadena de suministro de las necesidades básicas, el gobierno inició la cooperativa de la aldea roja y blanca/Kelurahan (KMP/KDMP) como un nodo económico de múltiples empresas (puntos de venta, logística, farmacias, ahorros y préstamos), con la esperanza de convertirse en un canal de distribución más eficiente para las necesidades básicas de la comunidad.

La política de ministerio cruzado también abre espacio para que KMP se convierta en una salida de LPG de 3 kg, para que las cooperativas puedan desempeñar un papel directo en la distribución de la energía subsidiada a nivel de aldea/aldea, al cumplir con las capacidades y los requisitos de gestión de apoyo de Pertamina como una forma de compromiso de Pertamina para presentar un acceso equitativo a los servicios de energía, uno de los cuales es LPG.