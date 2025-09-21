Alentar a las MIPYME a ascender a la clase, Kai ayuda a cientos de empresas a obtener certificados Halal a DPR

Yakarta, Viva – PT Kereta API Indonesia muestra su compromiso para fortalecer la economía del pueblo a través del empoderamiento Umkm. Uno de ellos es ayudando a cientos de MIPYME a obtener la certificación Halal, BPOM y los derechos de propiedad intelectual (DPI) a través del inicio de la certificación MSME.

Esta vez, casi 200 MIPYMES asistidas por la compañía. Esta actividad es un paso estratégico de PT Kai Al apoyar a UMKM ayudó a tener un ‘pasaporte’ al mercado moderno, el comercio minorista nacional, a las oportunidades de exportación. Con la certificación oficial, se espera que las MIPYME sean más resistentes, competitivas y listas para penetrar en los mercados internacionales como MIPYMS de clase mundial.

Vicepresidente de Vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa Pt Kai, Sandra Pridaswara, enfatizó que la facilitación de esta certificación es parte de la estrategia a largo plazo de la innovación social corporativa.

«La certificación Halal, BPOM y los DPI no son solo requisitos administrativos, sino las puertas del futuro. Con una fuerte legalidad, marca resistente e innovación digital, las MIPYMS asistidas por Kai están listas para formar parte de la cadena económica global y pasar hacia las MSMES de clase mundial», se citó a Sandra a partir de su declaración, el domingo 21 de septiembre, 2025.

En la era del comercio moderno, la certificación tiene un papel vital. Certificado Halal aumenta la confianza del consumidor, el permiso de distribución de BPOM garantiza la calidad y seguridad del producto, mientras que la protección del DPI mantiene el trabajo de MSMES para que sea de alto valor económico y sostenible.

Patada inicial También presenta material estratégico sobre la importancia de la certificación del producto, la protección de los DPI, al uso de inteligencia artificial (IA) en la perspectiva de la ley de protección del consumidor.

Director ejecutivo Bandung Bumn House, un Sirat radinal Pramudha Sirat, dijo que esta actividad fue un paso concreto para fortalecer el ecosistema MIPYME.

«Las casas de bumn están presentes para garantizar que las MIPYME no funcionen solas. Con ayuda, certificación y redes, esperamos que las MIPYM de PT Kai se conviertan en jugadores difíciles en el mercado nacional y estén listos para pasar al nivel mundial. La colaboración con PT Kai y otras casas de bumn sean energía colectiva para elevar las MSM de Indonesia a la etapa mundial», dijo.