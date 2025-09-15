Alentar a la generación más joven a convertirse en un catalizador económico, Bri celebró un brillante programa de jóvenes emprendedores 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK abre oficialmente el registro del programa Brillante joven emprendedor 2025 que duró hasta el 24 de septiembre de 2025. Este programa está destinado a jóvenes empresarios que han administrado sus negocios y desean acelerar el crecimiento dirigido. Esta iniciativa es parte de un paso estratégico Bri al alentar el nacimiento de los perpetradores Umkm Excelente en varias regiones.

Leer también: Bienvenido el 130 aniversario, Bri Jaring Karya periodística inspiradora a través de News Fest 2025



Los jóvenes empresarios brillantes están diseñados como una iniciativa para desarrollar MIPYME que han administrado activamente sus negocios. Este programa está abierto a cinco categorías de negocios, a saber, Fashion & Lastra, Healthcare/Wellness, Decor & Craft, accesorios y belleza, y alimentos y bebidas.

A través de la selección abierta, BRI busca actores comerciales que estén listos para someterse a una asistencia comercial intensiva para fomentar la escala y la calidad del negocio.

Leer también: Equipando a la generación más joven con educación financiera, BRI comparte consejos de gestión financiera inteligente



Este programa se compila con un enfoque integral para alentar un crecimiento comercial más dirigido. Todos los participantes seguirán una serie de desarrollo de negocios que incluye tutoría, capacitación intensiva y redes nacionales con actores de la industria y comunidades empresariales. Los finalistas seleccionados serán invitados a Yakarta para participar en Bootcamp, Día de demostración y otorgando brillantes emprendedores juveniles 2025 como la culminación de toda la serie de programas.

Director de Banca Comercial Bri Alexander Dippo Paris Y. S enfatizó la importancia del papel de los jóvenes empresarios al alentar crecimiento económico En varias regiones. Dijo que este brillante joven emprendedor era parte de la estrategia a largo plazo de Bri para fomentar jóvenes empresarios de manera sostenible.

Leer también: Fomentar el desarrollo de MIPYME con discapacidades, Danarksa hizo esto



«Los jóvenes empresarios son catalizadores importantes para alentar el surgimiento del nuevo poder económico en varias regiones. BRI presenta un brillante programa de jóvenes emprendedores como un medio de coaching que abre el acceso al fortalecimiento de la capacidad empresarial y la expansión de la cobertura del mercado. A través de este programa, también se alienta a los jóvenes emprendedores a conectarse con el ecosistema comercial de BRI de manera sostenible», dijo.

El siguiente es un requisito para el registro del brillante Programa de Young Entrepreneur 2025:

A. Participantes

Ciudadanos indonesios. El negocio ha estado funcionando durante al menos 2 (dos) años durante el programa. La edad de los participantes fue de entre 18 y 40 años. Los participantes son fundadores, cofundadores o directores que tienen control operativo comercial, no empleados o accionistas. Tener una cuenta BRI (si no la tiene, puede ser atendida durante el programa). No se aplica a los ganadores del brillante programa de jóvenes emprendedores en 2020, 2022, 2023 y 2024. La facturación promedio durante los últimos 12 meses está dentro de RP166 millones a RP1.25 mil millones por mes. Actualmente no sigue un programa similar durante el registro o durante la implementación del Programa Brillian Youth Entrepreneur 2025.

B. Disposiciones comerciales

El negocio tiene legalidad en forma de NIB (número de tiempo) o SIUP (licencia comercial comercial). El negocio ya es una entidad legal, como lo demuestra los documentos de apoyo. Si todavía está en el proceso, puede adjuntar el documento de prueba de gestión. Kategori USAHA: comida y bebida, decoración y artesanía en el hogar, accesorios y belleza, moda y wertra, atención médica / bienestar de Atau. Para la categoría de alimentos y bebidas, tiene certificación Halal (se puede atender cuando sigue el programa) Para la categoría de atención médica / bienestar, tiene un permiso de distribución de BPOM (se puede atender cuando sigue el programa). Tener productos o servicios innovadores y responder necesidades del mercado, no revendedores o franquicias Esfuerzos para administrar actividades operativas en una de las siguientes ocho regiones: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Makassar y Palembang. Los participantes seleccionados deben entregar el Pacto de Integridad, que incluye el compromiso de seguir toda la serie de programas, nunca enredados en un caso legal, no seguir o convertirse en un ganador similar del programa, y ​​está dispuesto a ser publicado como participante en el Programa Brillian Juvenics Emprendedores 2025.

El proceso de registro está abierto hasta el 24 de septiembre de 2025 a través del sitio web oficial www.pengusahamudabrilian.com. Bri instó al público a tener cuidado con aquellos en nombre del brillante Comité del Programa de Jóvenes Emprendedores. Este programa no cobra ninguna tarifa en ningún formulario.