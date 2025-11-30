Alentando a las MIPYMES a ascender de clase, BRI colabora con SOGO

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continúa fortaleciendo su papel en el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Indonesia. El último, BRI celebró el Gran Lanzamiento de BRI UMKM x SOGO en SOGO Central Park Yakarta, viernes (28/11/2025).

En el evento estuvieron presentes la Ministra de MIPYMES de la República de Indonesia, Maman Abdurrahman, el Director Principal de BRI, Hery Gunardi, el Director Ejecutivo de SOGO Indonesia, Handaka Santosa, el Director de Redes y Financiamiento Minorista de BRI Aquarius Rudianto, y el Director de Banca Comercial de BRI, Alexander Dippo Paris. Este impulso marca el inicio de la colaboración entre BRI y SOGO para exhibir los productos de las MIPYMES asistidas en el comercio minorista moderno.

Hery Gunardi, presidente y director de la BRI

El ministro de MIPYMES de la República de Indonesia, Maman Abdurrahman, expresó su agradecimiento por las medidas adoptadas por BRI y SOGO que brindan espacio para que los empresarios de las MIPYMES penetren en el mercado moderno y lleguen a una gama más amplia de consumidores.

«En mi opinión, BRI es uno de los bancos que tiene la posición más valiente como banco para las MIPYMES en toda Indonesia. Si no hubiera BRI, tal vez muchas MIPYMES no podrían acceder a financiación», dijo.

A través de esta colaboración, BRI brinda la oportunidad a mipymes seleccionadas de presentar sus productos directamente a los consumidores. Actualmente hay 26 MIPYMES que reciben ayuda de BRI que venden sus productos en el punto de venta de SOGO Central Park en Yakarta. En el futuro, esta colaboración se ampliará para involucrar hasta 50 MIPYMES y llegar a otros puntos de venta de SOGO, como Lippo Mall Puri, Summarecon Mall Kelapa Gading, Emporium Pluit Mall y Tunjungan Plaza. BRI apunta a que más de 200 MIPYMES se unan a este programa para 2026.

Ministra de las MIPYMES, Maman Abdurrahman Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El director presidente de la BRI, Hery Gunardi, enfatizó que esta colaboración es el verdadero paso de la BRI para ampliar las oportunidades de mercado para los empresarios de las MIPYME. Según él, la colaboración con SOGO es una prueba de la coherencia de la BRI en el apoyo al desarrollo sostenible de las MIPYMES.

«Somos conscientes de que las MIPYMES desempeñan un papel importante en la economía nacional. Este segmento contribuye significativamente al PIB de Indonesia y al mismo tiempo absorbe a la mayor parte de la fuerza laboral. Por lo tanto, para la BRI, empoderar a las MIPYMES no es solo un programa, sino parte de la misión de mantener la resiliencia económica de la nación. A través de esta colaboración, las MIPYMES que reciben ayuda de la BRI ahora tienen la oportunidad de ingresar a una cuota de mercado urbano más grande, más moderna y más competitiva», dijo Hery Gunardi.