Alemania, socios para impulsar la defensa de Ucrania con un paquete militar a gran escala







Alemania Anunció el miércoles que trabajará con un grupo de patrocinadores occidentales de Ucrania para suministrar un paquete de ayuda militar al país devastado por la guerra hasta USD 500 millones utilizando una nueva línea de suministro de la OTAN. A principios de este mes, la OTAN comenzó a coordinar entregas regulares de paquetes de armas grandes a Ucrania después de que los Países Bajos dijeron que proporcionaría equipos de defensa aérea, municiones y otras ayuda militar por valor de 500 millones de euros (USD 582 millones).

Suecia anunció al día siguiente que contribuiría con USD 275 millones a un esfuerzo conjunto junto con sus vecinos nórdicos Dinamarca y Noruega para proporcionar defensas aéreas por valor de USD 500 millones, armas antitanque, municiones y repuestos. Los ministerios de extranjeros y de defensa de Alemania dijeron que el apoyo se centra en equipos como `capacidades críticas de defensa aérea. Se necesitan urgentemente para defenderse de los ataques aéreos en curso de Rusia, que están matando a más y más civiles en todo Ucrania.

Las Naciones Unidas han dicho que la implacable golpea de las zonas urbanas de Rusia detrás de la primera línea ha matado a más de 12,000 civiles ucranianos. Se programaron dos entregas de equipos, la mayor parte compradas en los Estados Unidos, para este mes, aunque el paquete nórdico tenía más probabilidades de llegar en septiembre. Alemania no nombró al grupo de países con los que estaría trabajando.

El equipo se suministra en función de Ucrania necesidades prioritarias en el campo de batalla. Los aliados de la OTAN luego localizan las armas y las municiones y las envían. Alemania ha brindado o prometido apoyo militar a Ucrania por un valor de alrededor de 40 mil millones de euros (USD 47 mil millones) desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

