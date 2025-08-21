Alemania ha seleccionado Mascha SchilinskiEl drama intergeneracional «Sound of Falling», que ganó el Premio del Jurado de Cannes, como su entrada en la mejor categoría internacional de películas de los 98 ° Premios de la Academia.

El jurado independiente de expertos, designado por películas alemanas, dijo: «‘Sound of Falling’ es formalmente intransigente, emocionalmente existencial y artísticamente único, sin ningún paralelo en el cine alemán e internacional. Destacando un siglo, la película entrela Experiencia que se resuena y se quema en la memoria «.

Más a seguir.