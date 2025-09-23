Alemania rechaza el estado palestino por ahora, ¿cuál es la razón?

Nueva York, Viva – Varios países occidentales han reconocido Palestina Como un país soberano, luego de los anuncios de Francia, Canadá, Bélgica, Portugal, Australia y Gran Bretaña antes de la Sesión General de las Naciones Unidas (PBB) Lunes 22 de septiembre de 2025, como un esfuerzo para suprimir Israel Para terminar la Guerra de Gaza y comenzar un nuevo proceso de paz.

Aunque los países occidentales más de ellos del continente azul, Alemán todavía no está dispuesto a admitir en voz alta Estado palestino. Aunque, Berlín apoya la formación de un estado palestino, pero al menos no por ahora.

Leer también: Respuesta del discurso de Puan Prabowo sobre Palestina en las Naciones Unidas: representando al pueblo de la República de Indonesia, estamos orgullosos



«[Pembentukan] El estado palestino es nuestro objetivo. Apoyamos una solución de dos country. No hay otra manera «, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, en Berlín antes de su presencia en la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York.

«Sin embargo, esto debe lograrse mediante negociaciones. Nadie puede obligarse a ‘penetrar en el muro’ en este momento», dijo.

Leer también: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, será el título de elección después de que termine la guerra en Gaza



Wadephul dijo que el camino hacia la comprensión, la reconciliación y las negociaciones era «difícil y larga, pero el federal alemán lo apoyó»

«No importa cuán lejos ahora, las dos soluciones del país que se negocian son caminos que pueden permitir que israelíes y palestinos vivan en paz, seguras y dignas», dijo.

Anteriormente, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal reconocieron oficialmente a Palestina como un estado soberano. Se espera que otros países, incluidos Francia, Malta y Luxemburgo, sigan un paso similar en la Asamblea General de la ONU esta semana.

Leer también: El micrófono de Prabowo murió durante el discurso de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono se aseguró de que se transmitieran todos los mensajes.



Los líderes estatales también están programados para asistir a una conferencia internacional sobre el acuerdo del pacífico conflicto israelí-palestino y la implementación de las soluciones de dos países.

Wadephul también advirtió a Israel que no anexara el territorio ocupado palestino.

«Lo que el área necesita ahora es un alto el fuego inmediato, una asistencia humanitaria mucho mayor para la gente de Gaza, así como la liberación inmediata e incondicional (Israel)», dijo.

Soluciones de dos country

El gobierno alemán no dará este paso «a corto plazo», como se dijo oficialmente. «No nos uniremos a esta iniciativa», dijo el canciller Friedrich Merz del partido gobernante, la Unión Democrática Cristiana (CDU), en agosto, cuando visitó el primer ministro canadiense Mark Carney.

Sin embargo, la razón por la que Merz es bastante formal. «No consideramos que las condiciones de reconocimiento del estado se cumplan de ninguna manera en este momento. El reconocimiento debe ser el paso final en el proceso de paz que produce una solución de dos países», dijo.

La dificultad es que la solución de dos country no se ha visto. La oportunidad para el establecimiento de un estado palestino independiente al lado de Israel parece prácticamente reducida a cero desde el comienzo de la guerra en Gaza, que hasta ahora ha matado a unas 65,000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas.

Por lo tanto, los críticos argumentan que el gobierno alemán solo presentó un requisito previo para este reconocimiento poco realista para evitar la toma de decisiones.

El gobierno alemán enfrenta un dilema especial relacionado con Israel y el estado palestino. Como resultado del asesinato de 6 millones de judíos durante la era nazi, Berlín se sintió específicamente responsable de la seguridad de Israel e incluso declaró esto como una cuestión de «sentido común».

Para el canciller alemán, esto claramente no es solo una retórica vacía. Anteriormente en septiembre, en el discurso de reeligencia de una sinagoga en München que fue destruida por Nazi, Merz retuvo las lágrimas mientras decía:

«Desde el 7 de octubre, hemos experimentado una nueva ola de antisemitismo, con una prenda larga y nueva, abierta y menos oculta, en palabras y hechos, en las redes sociales, en las universidades, en espacios públicos. Quiero decirte lo avergonzado que estoy en esto, como un canciller

Sin embargo, Merz ha tratado de separar la lucha contra el antisemitismo de su evaluación de las políticas israelíes y, especialmente, de las acciones militares israelíes en Gaza.

Criticó las acciones militares israelíes y el desastre humanitario que causó, y en el verano detuvo todas las exportaciones de armas a Israel que podrían usarse en la Guerra de Gaza.

En el 75 aniversario del establecimiento del Consejo Central Judío en Alemania, Merz dijo: «Las críticas a las políticas del gobierno israelí deben ser posibles; incluso pueden ser necesarias. Las diferencias en este tema no son una forma de traición a nuestra amistad».