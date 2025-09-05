Alemania humillada, el tropiezo holandés, España se vuelve loca!

Yakarta, Viva – Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona europea nuevamente presentó una gran sorpresa el viernes 5 de septiembre de 2026 en las horas de la mañana. Varios equipos gigantes europeos se desempeñaron con diferentes resultados, que van desde Bélgica y Equipo nacional español quien de fiesta, Equipo nacional holandés que fue llevado a un empate, hasta Equipo nacional alemán que tiene que tragar una derrota sorprendente.

Fiesta de gol de Bélgica en casa a Liechtenstein

El equipo nacional belga se desempeñó superior cuando viajan al estadio Rheinpark, Vaduz, contra Liechtenstein. «Red Devils» ganó una victoria de deslizamiento de tierra 6-0 a través del gol de Maxim de Cuyper, Arthur Theate, Kevin de Bruyne, Malick Fofana y dos goles de Youri Tielemans.

Aun así, Bélgica todavía está atrapado en el tercer lugar en el Grupo J de clasificación con siete puntos de tres partidos. Mientras tanto, Liechtenstein estaba empeorando en la parte inferior de la clasificación sin puntos después de cuatro partidos.

Los Países Bajos fueron arrestados por Polonia

Diferentes resultados experimentados por los Países Bajos que solo pudieron dibujar 1-1 contra Polonia en el estadio Feyenoord, Rotterdam. Los Países Bajos se habían destacado primero a través de Denzel Dumfries, pero Polonia igualó a través de Matty Cash.

Estadísticamente, los Países Bajos son mucho más dominantes con el 74 por ciento de posesión de la pelota y 14 tiros (cinco en el objetivo). Pero la efectividad de Polonia hizo que el juego terminó en un empate. Los Países Bajos todavía lideran la clasificación del Grupo G con siete puntos de tres partidos, seguido de Polonia en el segundo lugar con los mismos puntos de cuatro partidos.

Equipo nacional español en Sofía

España mostró una actuación convincente al derrocar a Bulgaria 3-0 en el estadio Vasil Levski, Sofía. El gol ganador fue anotado por Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino.

La Roja parecía dominante con una posesión del 79 por ciento de la pelota y 24 tiros (12 en el objetivo). Estos resultados hacen que España suba inmediatamente a la cima de la clasificación del Grupo E con tres puntos de un partido, mientras que Bulgaria está en una posición distendida sin puntos.

Alemania cayó en manos de Eslovaquia

Una gran sorpresa estuvo presente en el Grupo A cuando Alemania perdió 0-2 ante Eslovaquia en el estadio de la Pole Tehelne, Bratislava. Eslovaquia anotó a través de David Hancko y David Strelec.

De hecho, el juego alemán es superior con una posesión del 70 por ciento de la pelota y 14 pruebas de disparo. Pero Eslovaquia apareció más efectivamente con cinco disparos en el objetivo, dos de ellos dan fruto. Este resultado hizo que Alemania se desplomara en la posición del cuidador del Grupo A sin puntos, mientras que Eslovaquia ocupó el segundo lugar.

Resultados completos de la calificación de la Copa Mundial Europea de 2026 (viernes, 5/9 Wib de madrugada)

Kazajstán 0 – 1 Gales

Lituania 1 – 1 Malta

Georgia 2-3 Türkiye

Países Bajos 1 – 1 Polonia

Lukemburgo 1 – 3 Irlanda del Norte

Eslovaquia 2 – 0 Alemania

Liechtenstein 0 – 6 Belgia

Bulgaria 0 – 3 España