Jacarta – El ministro del Interior del estado federado de Turingia, Georg Maier, del Partido Socialdemócrata (SPD), acusó al partido Alternativa por Alemán (Alternativa para Alemania/AfD) llevar a cabo actos de espionaje, también conocido como espionaje.

Maier expresó su preocupación de que AfD haya abusado de los derechos parlamentarios para recopilar información confidencial sobre infraestructura de transporte, suministro de agua, infraestructura digital y energía en Alemania.

“Da la impresión de que AfD está cumpliendo una lista de tareas encomendadas por el Kremlin (Rusia)”, dijo Maier, citado en el sitio. DWMartes 28 de octubre de 2025.

Según él, la AfD está muy interesada en la tecnología y los equipos utilizados por la policía, también en el ámbito de la detección y la defensa contra los drones.

También fueron objeto de preguntas los equipos utilizados en la protección civil, los servicios sanitarios y las actividades de la Bundeswehr (fuerzas armadas alemanas).

En Alemania, Kleine Anfragen (literalmente “pequeña pregunta”) es un instrumento parlamentario oficial que permite a los partidos obtener información de los gobiernos federal y estatal que no está disponible para el público.

Este mecanismo suele ser utilizado por partidos de oposición que no tienen acceso directo a ministerios e instituciones gubernamentales. El gobierno está obligado a proporcionar respuestas por escrito a cada una de estas preguntas.

En Turingia, el líder estatal y líder de la facción AfD es Björn Höcke, a quien las autoridades de seguridad clasifican como un extremista de derecha.

Höcke había sido condenado anteriormente por utilizar lemas prohibidos de la era nazi. Höcke también es conocido por elogiar frecuentemente a Rusia bajo el liderazgo del presidente. Vladímir Putin.

En una conversación en YouTube en enero de 2023 con el político de AfD Maximilian Krah, después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Höcke dijo:

“Hoy en día, les guste o no a los principales medios de comunicación, Rusia no sólo tiene connotaciones negativas. También es un país que algunos ven como el defensor de un mundo libre y soberano sin influencia hegemónica.”.

En respuesta a las acusaciones de Maier, Höcke rechazó firmemente todas esas declaraciones. En una publicación en su cuenta de Facebook, acusó a Maier de tener «problemas con el principio del Estado de derecho».