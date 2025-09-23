Alemania apoya a un estado palestino independiente, pero no ahora

Berlín, Viva – Alemán Formación de soporte nación Palestina Merdeka, pero se negó a reconocer la soberanía del país en este momento.

«[Pembentukan] El estado palestino es nuestro objetivo. Apoyamos una solución de dos country. No hay otra manera «, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, en Berlín antes de su presencia en la sesión de la Asamblea General. PBB 80 en Nueva York.

«Sin embargo, esto debe lograrse mediante negociaciones. Nadie puede obligarse a ‘penetrar en el muro’ en este momento», dijo.

Wadephul dijo que el camino hacia la comprensión, la reconciliación y las negociaciones era «difícil y larga», pero el federal alemán lo apoyó.

«No importa cuán lejos ahora, la solución de dos países que se negocia es un camino que puede permitir a los ciudadanos Israel Y Palestina vive en paz, segura y digna «, dijo.

El día anterior, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal reconocieron oficialmente a Palestina como un país soberano.

Se espera que otros países, incluidos Francia, Malta y Luxemburgo, sigan un paso similar en la Asamblea General de la ONU esta semana.

Los líderes estatales también están programados para asistir a una conferencia internacional sobre el acuerdo del pacífico conflicto israelí-palestino y la implementación de las soluciones de dos países.

Wadephul también advirtió a Israel que no anexara el territorio ocupado palestino.

«Lo que el área necesita ahora es un alto el fuego inmediato, una asistencia humanitaria mucho mayor para la gente de Gaza, así como la liberación inmediata e incondicional [Israel]»Dijo.

«Cada acción que conduce a la anexión del territorio ocupado, que viola el derecho internacional, también daña las oportunidades para el logro de soluciones a largo plazo para este conflicto», dijo Wadephul. (Hormiga)