Alejandro Amenábar desempaqueta la aventura histórica ‘El cautivo’

Repleto de tomas panorámicas de un 1575 Argel, «The Captive», del director ganador de un Oscar Alejandro amenábar («El mar interior», «los otros»), pesa como una de las películas españolas más grandes de 2025 y una amplia obra de audiencia.

Es una historia de aventura, establecida a lo largo de los años de 1575-1580, centrándose en el autor de «Don Quijote» Miguel de Cervantes como un joven soldado español que languideció en una cárcel de Argel después de la captura de los corsos otomanos. Allí, sin embargo, Cervantes (Julio Peña) descubre su poder de contar historias. Fartrando tanto a los compañeros cautivos como al Bey de Argel, Cervantes, su espíritu ininterrumpido, también imagina un plan de escape atrevido.

«The Captive» se siente en el momento como la épica histórica, como en un barrido majestuoso a través del puerto del imperio otomano Argel, que luego se ve desde su edificio más alto, un chupetón de casas de favela, que se extiende hasta el mar.

En otros, sin embargo, como dice Amenábar, trata de capturar el alma de Cervantes. «The Captive» comienza con un anciano Miguel de Cervantes que escribe «Don Quijote», mirando la luz filtrándose sobre él a través de una ventana, mientras busca inspiración.

Corte a una escena brutal en Argel, 1575, mientras él y otros prisioneros, que llegan a la ciudad, se acorralan en un patio donde los ricos están separados de los pobres que se venden como esclavos, gritando a los niños arrancados de los brazos de sus padres.

La película reconoce pero se eleva por encima de esa violencia como el cuento de la mayoría de edad de Cervantes, como un genio literario y uno de los mayores humanistas de la historia, educado por un discípulo de Erasmus.

Lead producido por los productiones de modificadores de España, con Netflix adquiriendo España y territorios extranjeros seleccionados, «The Captive» ha obtenido una gran cantidad de preventas para la constelación global, incluida Francia con Haut et Court.

«The Captive» se estrenará mundialmente en Toronto el 7 de septiembre, seguido de un lanzamiento a nivel nacional en los teatros españoles el 12 de septiembre. A través de Buena Vista Internacional de Disney.

Further pre-sales take in Greece and Cyprus (Filmtrade/Tanweer), Portugal (Nos Audiovisuais), Bulgaria (Pro Films), former Yugoslavia (Discovery) and Encore (Airlines), with buyers circling in North America going into Toronto, Fabien Westerhoff, managing director film, Global Constellation, tells Variedad.

«Amenábar crea una épica cinematográfica radical, rastreando la historia de origen de una de las mentes literarias más emblemáticas de la historia contra el dramático telón de fondo de dos civilizaciones colisionadas. Una aventura audaz e inmersiva hecha para la pantalla grande, promete cautivar al público en todo el mundo», señaló Westerhoff.

Variedad Se sentó con Amenábar antes del estreno mundial de la película en el Toronto INTL. Festival de cine.

«The Captive» es tu primera aventura movimi.

La vida de Cervantes, especialmente este período, juega casi como una película de aventura. Hay múltiples giros de la trama: lucha por España en Italia en la batalla del mar de Lepanto. De vuelta en España, es capturado por los Corsairs árabes, sufre cinco años de prisión en Argel, donde hace cuatro intentos de escape.

La película también multicapa.

Sí, no tenía intención de hacer una película biográfica, pero estaba interesado en su sentido de la humanidad. Investigando, descubrí que este período era muy relevante para comprender a Cervantes como un genio literario y como persona. Entonces, la película es una licuadora de género: una alta aventura, un cuento de orígenes, un drama de prisión y un melodrama. Casi me atrevería a decir que es un drama gay en un momento.

Los escritos de Cervantes combinan un realismo de alto estilo y extraordinario, en detalles de vida ordinarios y diálogo coloquial.

Si esta fuera una película de «Batman», sería una película de origen de «Batman», pero aquí se trata del hombre que inventó la novela moderna. Sus cinco años en una cárcel argelina, donde presenció la tortura, la pobreza extrema y la muerte, deben haber sido tan traumáticas como experimentar un campo de concentración del siglo XX. Debe haberlo marcado para siempre.

Una de las escenas más memorables de la película ha dado permiso para visitar el mercado local. Se maravilla de su mira, exuberancia, bullicio y luz.

El cautiverio de Cervantes lo puso en contacto con la cultura musulmana. Encontrar otro mundo rompe tus esquemas mentales, enriquece. Esto se ve en el trabajo de Cervantes. Él atribuye el manuscrito de «Don Quijote» a un autor árabe. Regresa una y otra vez a su experiencia en Argel. Estos cinco años le dan un sentido de humanidad y complejidad y eso se puede ver en sus personajes, especialmente en «Don Quijote».

Como has dicho, esta no es una película biográfica clásica.

He tratado de penetrar en el alma de Cervantes. Este deseo de diálogo, de comprensión de otras personas, de amistad se puede ver en la relación entre Don Quijote y Sancho Panza. Creo que Cervantes debe haber tenido un profundo sentido de empatía.

«The Captive» debe ser la única película de prisión con este cierto sentido de luz y optimismo.

Quería que eso estuviera en su personaje, y de alguna manera en la película. Al principio, su objetivo era subrayar el horror del cautiverio, pero a medida que avanzaba la película, y Cervantes comienza a contar su historia sobre un cautivo para sus compañeros prisioneros, cuando el mundo de la imaginación entendió como un escape de la realidad, para mí la película comienza a adquirir un sentido de la luz, que es muy cervantino: este optimismo, incluso ante el horror.