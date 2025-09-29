Alegaciones Trabajo de poderoso lobby golpeado por la mezcla de gasolina de etanol: Gadkari







Ministro de la Unión para Transporte por carretera Y las autopistas Nitin Gadkari se negó el lunes a ser trasladadas en una controversia sobre las acusaciones en su contra con respecto a la mezcla de etanol, alegando que es un trabajo de un poderoso lobby de importaciones molesto por sus decisiones, informó la agencia de noticias PTI.

Hablando en un programa en Nagpur, el ministro se comparó con un «árbol que da fruto», y dijo: «No respondo a tales críticas porque luego se convierte en noticias. El árbol que da fruto es el único que las personas arrojan piedras. Es mejor que lo evitemos».

Charlatán Dicho el enfoque de su política es promover la mezcla de etanol, hacer productores de energía de los agricultores y reducir la contaminación, informó PTI.

Afirmó que la política había perjudicado directamente a aquellos con intereses creados en las importaciones de combustible.

«Alrededor de Rs 22 lakh millones de rupias estaban saliendo del país debido a las importaciones de combustibles fósiles. Sus negocios se vieron afectados y se enojaron y comenzaron las noticias pagadas contra mí», «el», el «los» Ministro de la Unión Dicho, y agregó: «No he tomado un solo centavo de ningún contratista hasta la fecha y, por lo tanto, los contratistas me temen».

También dijo que se centraría en su trabajo y no se distraería con falsas acusaciones, que son parte común y predecible de la política, informó PTI.

«La gente sabe cuál es la verdad … He pasado por esas cosas muchas veces en el pasado», dijo el ministro.

Cian Agro Industries, una compañía dirigida por el hijo de Gadkari, Nikhil, ha sido el centro de una controversia sobre el aumento dramático de las ganancias e ingresos desde el momento en que el Bharatiya Janata Party (BJP) Gobierno dirigido Mezcla de etanol de 20 por ciento obligatoria en gasolina.

La compañía fue testigo de su aumento de ingresos de Rs 17.47 millones de rupias en el primer trimestre del año financiero (año fiscal) 24 a Rs 510.8 millones de rupias (Q1 FY26).

Las ganancias también se dispararon desde niveles casi insignificantes a más de 52 millones de rupias, en gran medida que conduce el auge de la mezcla de etanol y la expansión a nuevas subsidiarias.

El precio de las acciones de Cian Agro también se acercó a Rs 2.023 en la Bolsa de Bombay (BSE) el lunes desde Rs 172 hace un año.

Los analistas han dicho que el crecimiento no es solo de las ventas de etanol, sino también de «otros ingresos» y nuevos negocios.

La semana pasada, Gadkari había declarado que el país ahora debería prepararse para exportar etanol como India ha cumplido con el objetivo del 20 por ciento de mezcla en gasolina y debería vender la producción excedente en el país.

«Es el momento del desarrollo futurista de la India. Necesitamos reducir nuestras importaciones y aumentar nuestras exportaciones. En cuanto al excedente de etanol, ahora es el requisito del país que necesitamos exportar etanol», dijo el ministro, al dirigirse a la segunda conferencia internacional y exhibición sobre bioenergía y tecnologías que se han mantenido en Nueva Delhi, lo que destaca la producción de etanol de la India.

El etanol La producción en el país alcanzó una producción anual de aproximadamente 1,822 millones de litros para el 30 de junio. Con el programa de etanol del gobierno mezclado con gasolina (EBP), promueve activamente una mayor producción para cumplir con su objetivo de combinación del 20 % para el año de suministro de etanol (ESY) 2025-26.

La producción se basa principalmente en materias primas de melaza (a base de caña de azúcar) y granos (maíz, arroz).

En el ESY en curso 2024-25, se logró un promedio de 19.05 por ciento de mezcla de etanol como el 31 de julio.

El Ministro destacó además el papel pionero de Brasil en el etanol y enfatizó que la India también está ampliando rápidamente. Citó el éxito del etanol a base de maíz, que aumentó significativamente a los agricultores.

(Con entradas PTI)





Fuente