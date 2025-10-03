Tel Aviv, Viva – régimen sionista Israel ha utilizado todos los recursos, no solo los militares y la violencia, también usan enormemente campaña propaganda El amplio Israel, diseñado para distorsionar el discurso público, especialmente entre el público joven, y defiende el aumento de las acusaciones de genocidio.

El esfuerzo se lanzó para cambiar la opinión pública global aguda sobre la campaña del genocidio israelí en Gaza. El régimen de Netanyahu intensificó los esfuerzos para dominar el espacio de información a través de la red hombre de influencia Pago, manipulación de algoritmo, enmarcado de contenido de IA y asociaciones secretas de medios.

Monitor de Medio Oriente, El jueves 2 de octubre de 2025, informó que esto se reveló en los últimos documentos presentados en base a la Ley de la Ley de Registro de Agentes Exteriores (FARA), que dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, a través de su contratista, los socios de Bridges, informaron, informaron Instagram.

Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en Gaza

Según la artesanía responsable, la «campaña de influencia israelí» fue presupuestada en $ 900,000 (RP14.8 niliar) para subir 75-90 puestos entre junio y septiembre de 2024. El contenido se produjo bajo una iniciativa llamada «Proyecto Esther».

El «Proyecto Esther» es similar a una iniciativa separada de la Institución de Pensamiento de la Derecha de los Estados Unidos, The Heritage Foundation, que lanzó un proyecto similar en octubre de 2024.

La campaña del patrimonio tiene como objetivo identificar y combatir lo que describió como una retórica «antisemit» en los campus estadounidenses, y en el discurso público, un esfuerzo que según los críticos equivale a la crítica legítima de Israel con el apoyo del terrorismo.

Según la artesanía responsable, aunque los dos proyectos no están oficialmente conectados, ambos parecen tener el mismo propósito ideológico: mezclar la solidaridad palestina y las críticas a Israel con el extremismo para deslegitimar las diferencias de opinión.

Una estrategia más amplia no solo implica la propagación del contenido pro-israelí, sino también los esfuerzos directos para cambiar la arquitectura de la plataforma de información en sí.

El gobierno israelí dio un contrato de $ 6 millones a una compañía llamada Clock Tower X LLC, dirigida por Brad Parscale, un ex gerente de campaña de Donald Trump.

El contrato se centra en la distribución de mensajes pro-israelíes a la audiencia de la Generación Z en Tiktok, Instagram, YouTube y otras plataformas. La compañía está dirigida a alcanzar al menos 50 millones de espectáculos cada mes.