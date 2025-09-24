Alegaciones de estudiantes en el envenenamiento de Yakarta MBG, Pramono eligió mucho rezar

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo abrió su voz sobre el supuesto caso envenenamiento experimentado alumno En Yakarta después de consumir un menú nutricional gratuito (Mbg). Solo rezó para que los casos de envenenamiento no ocurrieran en Yakarta.

Leer también: La insistencia de MBG apareció fue detenido por los muchos casos de envenenamiento, jefe de BGN: me uní a la dirección del presidente



«Para MBG, sí, rezo en Yakarta para que no suceda», dijo Pramono en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Pramono era reacio a responder más sobre el aumento de los casos de envenenamiento de MBG en varias regiones. Solo reiteró que rezaría por los estudiantes en Yakarta que nadie experimentó envenenamiento después de comer el menú MBG.

Leer también: Cabeza de BGN: ha sucedido envenenamiento de MBG en una nueva cocina SPPG





UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Estrictamente hablar es rezar, con suerte nadie está envenenado», concluyó.

Leer también: Gobernador Pramono: Yakarta sigue siendo la ciudad capital



Para obtener información, hasta siete estudiantes de SMA Negeri 15 Yakarta, Sunter Agung, Tanjung Priok, Yakarta experimentaron síntomas de sospecha de envenenamiento después de comer alimentos nutricionales gratuitos (MBG) esta mañana.

Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S deyang dijo que su partido recibió un informe de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) En la región, siete estudiantes sintieron náuseas y mareos. Tres de ellos fueron llevados al Hospital Regional de Tanjung Priok.

«El jefe de la SPPG se enteró de que había algo supuestamente como el envenenamiento. Eran 7 personas, 3 personas en RSUD, 4 personas en UKS. ¿Qué síntomas son? Náuseas, dolor de estómago», dijo Nanik a los periodistas el martes 23 de septiembre.

Aun así, Nanik dijo que a las 7 personas se les había permitido irse a casa.

«Pero claramente, Alhamdulillah, sospechoso de ser golpeado por veneno o cómo se llama, las víctimas de las 7 personas, tienen el hogar todo», dijo.

En otra ocasión, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana habló sobre el impulso de detener el Programa de Nutricional Nutricional (MBG) gratuito.

Se sabe que la insistencia surge debido a la ocurrencia de intoxicación alimentaria que ocurrió supuestamente debido al consumo de estos alimentos.

Sin embargo, en este caso, Dadan afirmó no poder tomar medidas, el artículo que también esperó las instrucciones del presidente.



La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

«Sigo las instrucciones del presidente, no me atrevo a seguir adelante», dijo a los periodistas el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Dadan también mencionó que su partido no había confirmado cuándo había una reunión con el presidente. Hasta ahora todavía está esperando más dirección.

«Esperando la dirección del presidente», dijo.