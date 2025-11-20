Aleema Khan obtiene alivio cuando el tribunal cancela las órdenes judiciales; Fiscalía pidió justificar







El Tribunal Antiterrorista de Rawalpindi (ATC) retiró el jueves las órdenes de arresto emitidas anteriormente contra Aleema Khanhermana del fundador del PTI y ex primer ministro Imran Khan, después de comparecer ante el tribunal y presentar un informe de cumplimiento, informó Dawn.

Las órdenes fueron canceladas después de que el juez le ordenara que presentara nuevas fianzas por valor de 1 millón de PKR cada una.

Según informó Dawn, el caso se relaciona con una protesta organizada por el PTI en noviembre del año pasado, por la cual el tribunal había emitido repetidas órdenes de arresto por la continua ausencia de Aleema. Ella ha sostenido que no cometió ningún delito, insistiendo en que acusaciones contra ella tienen motivaciones políticas.

En una audiencia anterior, el tribunal había ordenado a las autoridades bloquear el documento nacional de identidad y el pasaporte de Aleema y congelar sus cuentas bancarias.

Durante el procedimiento del jueves, Aleema presentó una solicitud solicitando la revocación de las órdenes de congelamiento, argumentando que la acción le había causado dificultades y carecía de la debida justificación legal.

Posteriormente, el tribunal envió avisos a la fiscalía, solicitando su respuesta sobre el asunto.

Dawn informó que el juez revisará si las órdenes de congelamiento estaban legalmente justificadas y si deberían permanecer en vigor.

Luego se aplazó la audiencia hasta el 26 de noviembre y se ordenó a la fiscalía que presentara su respuesta antes de la próxima fecha.

El caso surge de acusaciones presentadas bajo varias secciones de la Ley antiterrorista en relación con los disturbios vinculados a la protesta del PTI del 26 de noviembre del año pasado.

Más de 10.000 partidarios del PTI habían entrado en Islamabad desafiando las restricciones y chocando con alrededor de 20.000 miembros del personal de seguridad desplegados para detenerlos.

Un día de enfrentamientos en la Zona Roja terminó con la dirección del PTI cancelando abruptamente su sentada planeada «por el momento». Posteriormente se registraron múltiples casos contra líderes del PTI en virtud del Código Penal de Pakistán y la Sección 7 de la Ley Antiterrorista.

Se presentaron dos casos en la comisaría de Taxila, mientras que un caso se registró en las comisarías de Sadiqabad y Naseerabad. Aleema, junto con otras diez personas, fue nombrado en el caso presentado en la comisaría de policía de Sadiqabad.

