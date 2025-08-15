Alec Baldwin explota la adquisición de la policía de DC de Trump: ‘Movimiento loco’

Alec Baldwin reaccionó con alarma al presidente Donald TrumpLa adquisición federal del Departamento de Policía de Washington, DC y su despliegue de tropas a la ciudad, diciendo que son ejemplos de los «movimientos locos» de Trump para «desviarse de su insuficiencia».

«Esta idea de federalizar al departamento de policía de DC, es de tan grave preocupación para mí», dijo Baldwin en un Video de Tiktok Publicado el jueves.

La Casa Blanca dijo el jueves que instalaría un «Comisionado de Emergencia» que supervisa el Departamento de Policía Metropolitana de DC y revocó las políticas que limitaron la cooperación de los oficiales con los funcionarios federales de cumplimiento de la inmigración. El viernes, el Fiscal General de DC demandó a la administración Trump por los movimientos «ilegales».

Baldwin continuó: «¿Qué pasará después?

«Todo lo que quiere hacer es desviar de su insuficiencia por los movimientos audaces y locos», dijo Baldwin en el video. «La adquisición de la policía de DC, no es lo que necesito». El gobierno de los Estados Unidos necesita abordar cuestiones más apremiantes, como la guerra de Rusia en Ucrania y la acción militar de Israel en Gaza. «Y después de eso, tenemos algo más con lo que tenemos que superar», dijo Baldwin, por lo que se refiere a la presidencia de Trump.

Baldwin retrató a Trump durante varios años en «Saturday Night Live» de NBC antes y durante su primer mandato, desencadenando la ira del presidente.

Al comienzo del video de Tiktok, Baldwin dijo que estaba almorzando en el mercado de agricultores en Amagansett en Long Island. «No publico mucho sobre Trump aquí», dijo. «Solo tenemos que esperarlo». El actor agregó que solo estaba «esperando llegar a las próximas elecciones en 2028».

Los comentarios de Baldwin se produjeron antes del fiscal general de DC, Brian L. Schwalb, presentando una demanda que desafía el intento «ilegal» del gobierno federal de hacerse cargo de la policía de DC. La demanda se dirige a la orden ejecutiva del 11 de agosto de Trump y la orden del fiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi, el 14 de agosto, al alcalde de DC, Muriel Bowser, invoca una disposición nunca antes utilizada de la Ley de la Regla del Interior para reclamar el mando federal de la fuerza policial de la ciudad. Una copia de la queja es en este enlace.

«Al declarar una adquisición hostil de MPD, la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal en virtud de la Ley de la Regla del Interior, que infringe el derecho del distrito al autogobierno y pone en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de DC», dijo Schwalb en un comunicado. «Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700,000 estadounidenses que llaman a DC Home. Esta es la amenaza más grave para la regla del hogar que el distrito ha enfrentado, y estamos luchando para detenerlo».