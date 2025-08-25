Aldila Sutjiadi admitió el importante papel de Koni East Java al dar a luz a atletas sobresalientes

VIVA – Comité Nacional de Deportes Indonesia (Caballos) Continúe mostrando su compromiso en avanzar en el mundo de los deportes de la patria. Como padre de la organización, Koni no solo apoya a los atletas nacionales, sino que también presta mucha atención a los atletas regionales a través de la provincia Koni a la regencia/ciudad.

Leer también: Indonesia bajó 3 representantes, Anthony inmediatamente pisó el gas en UTR PTT



Uno que sintió de primera mano el toque de ese apoyo fue la jugadora de tenis femenina indonesia, Aldila Sutjiadi. El atleta de East Java reconoció lo grande que era el papel de Koni East Java en su carrera profesional.

«Como atleta de Java Oriental y también atleta nacional, por supuesto, el viaje no es fácil, en el mundo tenis Profesional, el costo es muy alto, desde capacitación, después del torneo, hasta pagar al entrenador. Sin embargo, desde 2014, Koni East Java ha brindado un excelente apoyo, y en mi opinión, este puede ser un ejemplo para otros Koni, incluso el Koni central «, dijo Aldila.

Leer también: Perfil de Janice Tjen, una exitosa jugadora de tenis indonesia para terminar 21 años de espera en el Grand Slam



Ese apoyo, dijo Aldila, no es solo una cuestión de instalaciones de capacitación. Koni East Java también ayuda rutinariamente a su participación en varios torneos, algo que cree que es muy importante para perfeccionar mental mientras mide la capacidad en niveles competitivos.

«El ejercicio solo no es suficiente, porque la atmósfera del partido es muy diferente. A través del torneo, podemos conocer el alcance de nuestro nivel y podemos evaluar y mejorar la experiencia en la competencia», continuó.

Leer también: La tenis indonesia Janice Tjen Shakes World Tennis



Aldila afirmó, hasta ahora todavía sentía el impacto positivo del entrenamiento sostenible llevado a cabo por Koni East Java. De hecho, admitió que sus logros no se habían realizado sin ese apoyo.

«Me gustaría agradecer a Koni East Java por su apoyo extraordinario. Mi esperanza, en el futuro, los logros de Java Oriental y los atletas nacionales pueden continuar aumentando y enorgullecer a Indonesia a nivel nacional y mundial», dijo Aldila.

El registro de logros es una prueba de que la guía consistente y dirigida puede dar a luz a grandes atletas que pueden enorgullecer el nombre de la nación.

El presidente de la Java Koni de East Java evalúa que el éxito de este programa de entrenamiento puede usarse como un ejemplo concreto para la provincia de Koni y otros distritos/ciudades. Con un patrón medible, se espera que los atletas más sobresalientes nazcan listos para llevar volando rojo y blanco en el escenario internacional.

A través del apoyo de Koni, Aldila Sutjiadi no solo es el orgullo de Java Oriental, sino también una prueba concreta de que el entrenamiento sostenible es la clave dorada de los logros deportivos indonesios.

El brillante logro de Aldila Sutjiadi

3 Gold Pon XVIII/RIAU 2012 (solteros femeninos, dobles femeninos, equipo de mujeres)

3 Gold Pon XIX/2016 West Java (singles femeninos, dobles femeninos, equipo femenino)

3 Gold Pon XX/2021 Papua (solteros femeninos, dobles mixtos, equipo femenino)

1 Oro Asian Games 2018 Yakarta-Palembang (dobles mixtos)

2 Gold Sea Games 2019 Filipinas (singles femeninos, dobles mixtos)

1 Juegos de Sea Gold 2021 Vietnam (dobles mixtos)