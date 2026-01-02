Alcanzando 400 billones de rupias, OJK reestructurará el crédito de 105.000 deudores en Aceh-Sumatra

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), informó Mahendra Siregar, valor total crédito que su partido reestructurará a 105 mil deudor Cual afectado desastre Aceh y Sumatra, alcanzando casi 400 billones de IDR.

Lea también: Hutama Karya se muestra optimista al acelerar la construcción de refugios en Aceh y puede ayudar a la recuperación de los residentes afectados por la catástrofe.



Dijo que los esfuerzos que haría el OJK para reestructurar todo el crédito se llevarían a cabo por un período de tres años, tanto para el financiamiento bancario, de garantías, como para las financieras y multifinancieras en las zonas afectadas por el desastre.

«Somos optimistas de que un período de tres años será lo suficientemente realista para llevar a cabo toda la activación de este acuerdo», dijo Mahendra en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: El jefe de OJK dice que la contribución del mercado de capitales de RI en 2025 alcanzará el 72 por ciento del PIB





Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Mahendra Siregar

Añadió que la política reestructuración Esto aplica a partir del 10 de diciembre de 2025, abarcando los segmentos MIPYMES, grandes empresas y corporativos. Mientras tanto, se seguirá otorgando nuevo crédito, sin implementar el esquema de un solo deudor.

Lea también: Bank Mandiri está listo para construir refugios en Aceh Tamiang y fortalecer el apoyo a las empresas estatales que atienden a las víctimas de desastres



«Los préstamos financieros reestructurados todavía se clasifican como vigentes, ya sea que la reestructuración se lleve a cabo antes o después de que el deudor se vea afectado por el desastre», dijo.

Se sabe que OJK llevará a cabo esta política de reestructuración basada en el Reglamento OJK (POJK) Número 19 de 2022 sobre el Tratamiento Especial para Instituciones de Servicios Financieros en Ciertas Regiones y Sectores de Indonesia Afectados por Desastres.

Donde contiene tres tratamientos especiales para los deudores afectados por desastres. Entre otras cosas, en primer lugar, evaluar la calidad crediticia en función de la exactitud de los pagos hasta un límite máximo de 10.000 millones de euros.

En segundo lugar, determinar la calidad actual del crédito reestructurado, lo que se puede hacer para créditos desembolsados ​​tanto antes como después de que el deudor se vea afectado por un desastre.

En tercer lugar, proporcionar nueva financiación a los deudores afectados determinando la calidad crediticia por separado, para nuevo crédito/financiación/provisión de otros fondos o no implementando a un deudor.