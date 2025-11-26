Alcalde de Sabang y Batam gracias al Ministro de Agricultura Amran

Jacarta – El alcalde de Sabang Zulkifli H. Adam y el alcalde de Batam Amsakar Achmad expresaron su agradecimiento y agradecimiento al Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman por el gran apoyo del Ministerio de Agricultura (Kementan) en el fortalecimiento del sector agrícola en sus respectivas regiones.

Los dos jefes regionales valoraron la rápida respuesta y la solución permanente brindada Ministro de Agricultura Amran se convirtió en un importante impulso para el desarrollo de productos superiores en Sabang y Batam.

El ministro de Agricultura, Amran, flanqueado por el alcalde de Sabang, Zulkifli H. Adam, y el alcalde de Batam, Amsakar Achmad.

«Somos de Aceh, de Sabang, por supuesto que es un honor extraordinario ser recibido por el Ministro en esta feliz mañana. Gracias a Dios pudimos brindar inmediatamente asistencia del Ministro a la comunidad», dijo el alcalde de Sabang, Zulkifli, después de una reunión con el Ministro de Agricultura Amran en Yakarta, el miércoles (26/11/2025).

También apreció las medidas adoptadas por el Ministro de Agricultura Amran para fomentar la transformación del sector agrícola para proporcionar valor añadido y apoyar las exportaciones.

«También debemos decir que en Sabang ahora hay dos fábricas. Somos un destino turístico, visitantes de Malasia, de Europa, eso se debe a que Sabang tiene cacao A+, por lo que hay mucha gente interesada en él. Ahora nos faltan materias primas, así que por la ayuda del Ministro, nos gustaría agradecerle, señor», explicó.

El alcalde de Batam, Amsakar Achmad, también expresó su gran agradecimiento. Apoya plenamente los esfuerzos para aumentar la sinergia entre los gobiernos central y regional.

«En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento por el debate tan dinámico con el Ministro. Todo nuestro entusiasmo se centra en cómo contribuir al país que amamos, Rojo y Blanco, esa es la palabra clave que capturamos esta mañana», dijo.

Explicó que el Ministerio de Agricultura cubriría varias necesidades estratégicas regionales, incluido el fortalecimiento de las plantas de maíz, el apoyo al arroz premium Bulog y el suministro de semillas hortícolas para apoyar las exportaciones a Singapur.

«Entonces, gracias a Dios, el Ministro cumplirá algunas de nuestras esperanzas, cómo fortalecer las plantas de maíz en las regiones, cómo podemos apoyarnos con arroz premium de Bulog y luego también con otras semillas hortícolas. Estamos muy agradecidos, Ministro, si la comunicación entre las regiones y el centro se puede construir así, si Dios quiere, esta República será muy fuerte en el futuro», dijo.