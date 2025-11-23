¡Albricias! El idioma indonesio se convierte oficialmente en un programa de estudios en la Universidad Al-Azhar en Egipto

Kudus, VIVA – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de la República de Indonesia, Abdul Mu’ti, anunció la alentadora noticia de que indonesio por primera vez inaugurado oficialmente como programa de estudio (Prodi) Licenciatura (S1) en Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto.

«La primera vez que se abrió el programa de estudio del idioma indonesio en Al-Azhar, inmediatamente hubo 350 estudiantes egipcios que se inscribieron y tomaron esta especialización», dijo Abdul Mu’ti al pronunciar un discurso en el evento de Reflexión sobre el 113º Aniversario de Muhammadiyah así como el 27º Aniversario de la Universidad Kudus Muhammadiyah (UMKU) en el Edificio de Cristal de UMKU, el sábado.

Según él, la apertura del programa de estudio del idioma indonesio en una de las universidades islámicas más antiguas y prestigiosas del mundo es un nuevo hito para fortalecer la posición del idioma nacional en el escenario mundial.

Actualmente, añadió, hay 57 países en todo el mundo que ofrecen programas de enseñanza del idioma indonesio para hablantes extranjeros, tanto en forma de cursos como de programas de estudio formales en las universidades.

Abdul Mu’ti destacó que este éxito fue el resultado de una lucha conjunta. entre Ministerio de Educación Primaria y Secundaria con el gobierno para continuar elevando la dignidad del idioma indonesio.

«Tenemos grandes sueños en 2045, cuando Indonesia cumplirá 100 años de independencia, es decir, luchar para que el indonesio se convierta en una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas (ONU), al mismo nivel que el inglés, el francés, el español, el ruso, el árabe y el mandarín», subrayó.

Además, transmitió el lema de la lucha por la soberanía de la lengua indonesia: «Orgulloso de nacer y morir con el indonesio».

En su discurso, Abdul Mu’ti subrayó que el progreso de una nación no se mide sólo por la suficiencia material, sino también por la salud espiritual de su pueblo. Porque muchos países desarrollados de Occidente experimentan un vacío espiritual, incluso material, incluidos países con altos niveles de prosperidad.

«Muchas encuestas muestran que los países conocidos como estados de bienestar tienen personas que no son necesariamente felices», afirmó.

Dio el ejemplo de Japón como un país desarrollado y moderno, pero que aún enfrenta problemas sociales e insatisfacción con la vida en sociedad. Ahora muchas instituciones internacionales están empezando a pensar más plenamente en el bienestar humano, no sólo desde una perspectiva económica, sino también desde una dimensión social y espiritual.