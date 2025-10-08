Alboroto, la publicación de Justin Hubner después de que la selección de Indonesia fuera derrotada por Arabia Saudita

Jueves 9 de octubre de 2025 – 03:29 WIB
VIVA – Justin Hubner Se acabó reaccionar en las redes sociales. Equipo Nacional Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.
Lea también:
¿La selección nacional de Indonesia no pudo clasificarse oficialmente para la Copa del Mundo 2026 después de ser derrotada por Arabia Saudita?
En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025, Indonesia perdió por 2-3.
Selección Nacional de Indonesia se adelantó con un gol de Kevin Diks (11′ penal). Sin embargo, Arabia Saudita pudo cambiar la situación gracias a Saleh Abu Al Shamat (17′) y Feras Al Brikan (36’pen). Con este resultado, se prevé que la selección de Indonesia jugará más abiertamente contra Arabia Saudita en la segunda ronda.
Lea también:
Peor aún, los seguidores de la selección nacional de Indonesia tienen dificultades para entrar a la sede de Arabia Saudita
Tras el partido, los aficionados expresaron su decepción en las redes sociales. Sin embargo, curiosamente, también se sospecha que uno de los jugadores de la selección nacional de Indonesia subió una foto de decepción a las redes sociales.
Hubner volvió a publicar la publicación de su novia Jennifer Coppen con la leyenda «Todos estamos de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».
Sin embargo, la carga ya no es visible en las redes sociales de Hubner. Supuestamente, el jugador de 22 años lo había borrado. Sin embargo, los internautas capturaron más rápido la carga y se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales.
Mohamed Salah aterroriza, Egipto se clasifica para el Mundial de 2026
La estrella del Liverpool, Mohamed Salah, se convirtió en un héroe en el éxito de la selección egipcia en la clasificación para el Mundial de 2026.
VIVA.co.id
9 de octubre de 2025