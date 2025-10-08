Alboroto, la publicación de Justin Hubner después de que la selección de Indonesia fuera derrotada por Arabia Saudita

VIVA – Justin Hubner Se acabó reaccionar en las redes sociales. Equipo Nacional Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025, Indonesia perdió por 2-3.

Selección Nacional de Indonesia se adelantó con un gol de Kevin Diks (11′ penal). Sin embargo, Arabia Saudita pudo cambiar la situación gracias a Saleh Abu Al Shamat (17′) y Feras Al Brikan (36’pen). Con este resultado, se prevé que la selección de Indonesia jugará más abiertamente contra Arabia Saudita en la segunda ronda.

Tras el partido, los aficionados expresaron su decepción en las redes sociales. Sin embargo, curiosamente, también se sospecha que uno de los jugadores de la selección nacional de Indonesia subió una foto de decepción a las redes sociales.

Hubner volvió a publicar la publicación de su novia Jennifer Coppen con la leyenda «Todos estamos de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».

Sin embargo, la carga ya no es visible en las redes sociales de Hubner. Supuestamente, el jugador de 22 años lo había borrado. Sin embargo, los internautas capturaron más rápido la carga y se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales.