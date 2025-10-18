Alboroto en el fútbol asiático, el ultimátum de la AFC de Japón crea una nueva federación

VIVA – El mundo del fútbol asiático está siendo sacudido por una noticia impactante. Federación de Fútbol Japón (JFA) está profundamente decepcionado con la Confederación Asiática de Fútbol (FCA) y se dice que está considerando tomar medidas drásticas para abandonar la organización.

Lea también: Los ataques terroristas de osos inquietan a los ciudadanos japoneses y registran 7 muertes



No sólo eso, se ha especulado que Japón tiene la intención de formar una organización rival llamada Federación de Asia Oriental que será independiente de la AFC.

Esta impactante noticia fue revelada por primera vez por el medio iraquí UTV el 16 de octubre de 2025. El informe afirmaba que había un «movimiento serio» dentro del fútbol japonés para separarse de la AFC.

Lea también: Funcionarios de la Federación Iraquí de Fútbol enojados con los aficionados debido a que la selección nacional no se clasificó directamente para la Copa Mundial 2026



«Existe un movimiento en Japón para retirarse de la AFC y establecer una ‘Federación de Asia Oriental’ independiente», escribió Football Tribe, citando fuentes para el informe del viernes.

Esta medida extrema surgió en medio de una creciente insatisfacción del JFA con las políticas de la AFC que se consideraban poco transparentes y llenas de intereses. Se dice que la AFC está demasiado influenciada por el poder financiero de los países del Golfo, especialmente Qatar, por lo que muchas decisiones se consideran injustas.

Lea también: El entrenador de Irak revela las locas ventajas de Arabia Saudita en la clasificación para el Mundial 2026



El punto culminante de la decepción de Japón se produjo después de una serie de incidentes que se consideraron perjudiciales para sus clubes y su federación. Uno de los más llamativos es el cambio unilateral en el formato de la Liga de Campeones de Élite Asiática (ACLE) 2024/25, tras la retirada del club chino Shandong Taishan.

Como resultado de esta repentina decisión, el Vissel Kobe, que anteriormente ocupaba el tercer lugar, cayó al quinto lugar y tuvo que ser eliminado de la competición.

Peor aún, la AFC multó a Kobe por la pelea con Shandong, a pesar de que el partido había sido cancelado. Esta decisión provocó una ola de críticas en Japón por los supuestos dobles raseros e inconsistencias de la AFC.

La cosa no quedó ahí, el descontento de Japón también alcanzó su punto máximo después de que la AFC designara a Qatar y Arabia Saudita como anfitriones de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026, lo que se consideró que no reflejaba los principios del juego limpio y era demasiado favorable a los países del Golfo.

Esta cuestión se convirtió inmediatamente en un foco generalizado en la región de Asia Oriental, incluida Indonesia. Muchos partidos creen que los sentimientos de Japón están en consonancia con la ansiedad del PSSI por las controvertidas decisiones de la AFC.