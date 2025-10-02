Alberto Puig abre voz sobre las oportunidades de Marc Márquez que regresan a Honda

VIVA – Especulación sobre la posibilidad Marc Márquez volver a Honda volver a emerger después de que varias partes cuestionaron si reunión Esto puede suceder en el futuro.

Alberto Puig, como gerente del equipo Repsol Honda, finalmente dio una respuesta oficial. Aunque llamar al discurso se siente «absurdo» para ser discutido en este momento, no cierre completamente la posibilidad.

Marc Márquez durante la prueba de pretemporada 2025 con Ducati

La larga relación de Márquez y Honda

Marc Márquez no es una figura extranjera en Honda. Se unió desde la temporada 2013, y en un período de más de una década, Márquez logró presentar seis títulos mundiales Motogp Para el fabricante japonés. La colaboración construye la reputación de Honda como un equipo muy competitivo.

Sin embargo, la situación cambió cuando Honda tuvo dificultades para dar una moto competitiva después de que Márquez sufrió una lesión grave en 2020. El rendimiento disminuyó, y aunque Márquez continuó intentándose mucho, los resultados obtenidos ya no eran óptimos. Finalmente en 2023, Márquez decidió irse y buscar nuevas oportunidades con otros equipos.

Puig: «absurdo, pero no imposible»

Alberto Puig afirmó que hablar sobre la actual reunión de Márquez y Honda es demasiado rápido e incluso tiende a ser «absurdo». Según él, hay muchos factores que hacen que sea difícil darse cuenta ahora, comenzando desde contrato Marchae instó Ducati Hasta las condiciones técnicas de las motos Honda que todavía están en la etapa de mejora.

«Será un sueño, algo especial. Pero debes tener en cuenta la edad y muchas otras cosas». Dijo citado por Viva del accidente el jueves 2 de octubre de 2025.

Los factores técnicos se convierten en una barrera

Una de las razones por las cuales la reunión se considera complicada es la condición de las motocicletas Honda. Desde las últimas temporadas, las motocicletas RC213V tienen dificultades para competir con Ducati, KTM y Aprilia. Puig se da cuenta de que Márquez ciertamente reconsiderará Honda si la moto es lo suficientemente competitiva como para llevarlo a ganar.

Curiosamente, los cambios en la regulación de MotoGP en 2027 podrían ser un punto de inflexión. Cuando comience la nueva era técnica, todos los fabricantes comenzarán desde cero. Esto puede abrir oportunidades para que Honda se levante y se vuelva más atractiva en los ojos de Márquez.

El contrato de Márquez en Ducati

Marc Márquez todavía está sujeto a un contrato con Ducati hasta 2026. Eso significa que, hasta que finalice el período de contrato, las conversaciones sobre reuniones con Honda son difíciles de realizar.

Sin embargo, se sabe que el mundo de MotoGP es un corredor sorpresa puede tomar una decisión inesperada si hay una razón sólida.

Si Honda puede presentar una motocicleta de campeonato mundial en la nueva era, entonces la oportunidad de Márquez de regresar al equipo que plantea su nombre estará abierta.

Alberto Puig afirmó que la reunión de Marc Márquez con Honda no era imposible, a pesar de que ahora estaba lejos de la realidad. Se deben tener en cuenta muchos factores, desde las condiciones técnicas de Honda, los contratos de Márquez en Ducati, hasta la dinámica de las regulaciones de MotoGP en el futuro.