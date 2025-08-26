Alberto Barbera de Venecia en la carrera de los Oscar, Gaza Protests, su mandato

Festival de Cine de Venecia director artístico Alberto Barbera No quiere exagerar su mano este año, a pesar de haber reunido una vergüenza de riquezas cinematográficas.

Con un rica lista de nuevas películas muy esperadas Con estrellas de alto calibre como Julia Roberts, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Andrew Garfield, George Clooney, Cate Blanchett y Emma Stone, así como títulos más pequeños con potencial de premios: Barbera está sentada bonita.

Pero, como él lo dice, cuando tienes muchas películas de Buzzy, «el riesgo de generar decepción es mayor».

Antes del inicio del festival el miércoles, Barbera respondió siete preguntas ardientes de Variedad (más algunos seguimientos) con respecto a la 82ª edición de este año. Siga leyendo para obtener más información sobre su temor de que el zumbido pueda fracasar, las críticas sobre la escasa relación de representación de género de la alineación y el tema de su mandato expirado al final del evento del próximo año.

Ahora que estás en la cuenta regresiva final, ¿cuál es tu principal preocupación?

Mi principal preocupación es que cuando crea expectativas muy altas, el riesgo de generar decepción es mayor. El error que las personas cometen cuando van a un festival, y tienen una cierta lista de títulos en mente para los cuales tienen grandes expectativas, es que todos esperan que sean completamente satisfactorias. Pero desafortunadamente ese no es siempre el caso, de hecho, nunca es el caso.

Se esperan cargas de estrellas. ¿Algún shows de última hora?

No, no es que sepa. Todavía estoy esperando la lista definitiva. Pero no he tenido ningún anuncio con respecto a las ausencias de estrellas que se esperaban. Para darte un ejemplo, sabíamos que Al Pacino no vendría [for Julian Schnabel’s “In the Hand of Dante”]. Aparte de eso, la mayoría del elenco clave de las películas seleccionadas asistirá con muy pocas excepciones debido a conflictos con las obligaciones en el set.

¿Gal Gadot, que ha sido criticado por los manifestantes pro-palestinos por su postura pro-Israel, que viene a la película de Schnabel?

No.

Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿crees que es probable que Venecia lance más ganadores del Oscar este año que cualquier otro festival, incluido Cannes?

Mira, realmente no lo sé. ¡La carrera de los Oscar es tan impredecible y larga! Continúa durante meses y meses; Ha luchado con los dientes y la uña con la melodía de las inversiones promocionales y el resultado es totalmente incierto. Dejé de hacer predicciones porque a menudo resultan estar, al menos en parte, mal. El año pasado, por ejemplo, estaba seguro de que Daniel Craig habría conseguido una nominación al Mejor Actor [for Luca Guadagnino’s “Queer”] Y eso no sucedió.

En términos de películas, tienes una vergüenza de riquezas. Dicho esto, como recientemente se lamentó con el diario de Venecia «Il Gazzettino», el costo de los alojamientos en el Lido se ha disparado este año. Y conseguir una comida en el Lido también puede ser problemático. ¿Alguna mejoras en el horizonte en términos de que el Lido se vuelva más amigable con el festival?

Somos muy conscientes de esto. Me pongo que la gente se queje de que el año pasado pagaban € 2,500 ($ 2,900) por semana por un apartamento y este año el precio es de € 3,500 ($ 4,100), lo cual es un aumento absolutamente injustificado. Desafortunadamente, es la ley salvaje de la oferta y la demanda. La demanda crece porque, año tras año, el número de asistentes al festival crece, y los alojamientos disponibles siguen siendo el mismo. Solo podemos esperar que el proyecto de renovación anunciado por el estado para el Hotel des Bains tenga éxito. Estamos hablando de 2030, por lo que tendremos que esperar otros cinco años antes de que se complete el proyecto. Pero está claro que el día en que el Des Bains, con sus 800 habitaciones, abre el perfil de la hospitalidad en el Lido, especialmente los de alta gama, porque obviamente será un hotel de cinco estrellas.

La política, como siempre, se desarrollará. Jude Law está interpretando a Vladimir Putin en «The Wizard of the Kremlin» de Olivier Assayas y la difícil situación de la gente de Gaza está representada en competencia por «The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania, una película que dijiste te movió enormemente. ¿Cómo es la ley como Putin? ¿Y estás esperando activistas pro-palestinos en el Lido?

Jude Law es realmente sorprendente. Se sometió a una transformación física impresionante. Él alcanza un increíble nivel de semejanza con la imagen que tenemos de Putin y además de eso es un gran actor, por lo que logra hacer que su personaje sea totalmente creíble.

En cuanto a las manifestaciones pro-Gaza, me sorprendería si esto no sucediera, ya que están teniendo lugar en todo el mundo, en todo tipo de contextos. La Asociación Pro-Palestina en Venecia ya ha pedido, muy cortésmente, que esté presente de alguna manera en el festival. El sacerdote pro-gaza de Venecia [Don Nandino Capovilla]A quien recientemente se le negó la entrada a Israel, ya ha pedido a sus fieles que realicen una manifestación pro-Gaza [at the festival]. Así que espero que haya, cómo lo pongo, intentó intrusiones que intentaremos contener y limitar porque no queremos que el festival se convierta en un escenario partidista para un lado u otro. Dicho esto, me parece bastante obvio que habrá [pro-Gaza] demostraciones de alguna forma.

Las mujeres en el cine han señalado que hay solo 26% de directores femeninas en la selección (fuera de Venecia inmersiva). Y la situación es especialmente mala en la selección italiana. ¿Cuál es tu respuesta?

¿Por qué no debería contar Venecia inmersiva? Si [more] Las mujeres están involucradas en proyectos de realidad virtual en lugar de películas, debe haber una razón. Puede que tenga que ver con el hecho de que es más fácil para ellos acceder al financiamiento para este tipo de películas. Pero la realidad virtual sigue siendo parte de la esfera de la película y tiene un significado y valor. Entonces somos [actually] con aproximadamente el 30% [female representation]que es aproximadamente el mismo nivel que el porcentaje de cineastas en todo el mundo.

Los festivales llegan al final de una larga cadena de suministro de la industria y ahí es donde la verdadera toma de decisiones [in terms of gender representation] está hecho. Siempre he dicho que estoy en contra de las cuotas, porque creo que es la forma incorrecta de reaccionar ante la discriminación que todavía existe hacia las mujeres. [in film]. Estoy en contra de seleccionar una película dictada por la necesidad de representación de género. Dado que nuestra selección es de aproximadamente el 30% de las directores, estamos en línea con la tendencia de producción mundial actual. Cuando comenzamos a hablar sobre este tema, el porcentaje global fue del 22%, por lo que ha estado creciendo. Espero que el porcentaje de cineastas continúe creciendo y soy optimista porque el número de jóvenes productores está creciendo y obviamente tienen menos prejuicios.

¿Qué pasa con la selección de competencia italiana? La prensa italiana ha subrayado que hay un contingente italiano «más de 50» en la competencia, donde podrías haber tenido películas de directores más jóvenes, como Laura Samani y Carolina Cavalli que están en horizontes.

¿Han visto las películas? ¿Has visto las películas de Samani y Cavalli? Ambos son excelentes, de lo contrario no los habría elegido. Creo en ellos y los apoyaré. Pero para juzgar si se debe colocar una película en competencia, debes haber visto todo el [other] películas. Tienes que pasar por un proceso de selección difícil, complicado e inductor de ansiedad y luego decidir el mejor lugar para colocar una película para darle la mejor oportunidad de ser valorada por lo que es. Para que no se arroje en un contexto que sea objetivamente demasiado complicado, demasiado difícil para esa película. Así que hablemos de esto más tarde, después de que todos hayan visto las cinco películas italianas en competencia y las otras dos películas italianas hechas por directores. En ese momento,, por supuesto, habrá opiniones diferentes y todos tienen derecho a su opinión. En cuanto a nosotros [the selection committee]Somos un grupo de aproximadamente 10 personas, la mitad de las cuales son mujeres, que no tenían dudas sobre las elecciones que tomamos. Siempre existe el riesgo de cometer errores, como ha sucedido en el pasado. Pero hablemos de ello después de que se hayan visto las películas.

Su mandato actual expira después de la edición 2026 el próximo año. Entonces que?

La decisión depende de la junta directiva de la Bienal, y ante todo su presidente [Pietrangelo Buttafuoco]quien hará propuestas para el tablero. No me permiten especular sobre sus elecciones y decisiones. Como [former Biennale president] Paolo Baratta me enseñó, y como Buttafuoco reiteró recientemente, este es un trabajo que no solicita. Es un trabajo que aceptas si se te ofrece. Entonces no tengo nada más que decir.