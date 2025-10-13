Alba Rohrwacher deslumbra en un drama conmovedor

“Me llevo muy bien sin ti”, canta Nina Simone con su hermosa voz rasgada en un momento crucial de Isabel Coixet‘s «Tres adioses«, un brillante drama adaptado de una colección de cuentos de la célebre escritora y activista italiana Michela Murgia. Iluminado igualmente por una radiante Alba Rorhwacher y por un dulce pero nunca empalagoso presentimiento de nostalgia futura (el libro de Murgia de 2023 se publicó pocos meses antes de morir de cáncer a los 51 años), la película se merece la hermosa canción por completo. También es un San Valentín divertido y triste para el fino arte de la despedida: los más pequeños que ensucian nuestras vidas y el gran final al final.

El primer adiós, sin embargo, es bastante banal, aunque, cuando ocurre, resulta bastante catastrófico para los amantes que separa. Una noche, al regresar a casa después de una inauguración u otra, Marta (Rohrwacher) y su compañero Antonio (Elio Germano) entablan una discusión aparentemente familiar (más bien una pelea en realidad) que, por alguna razón, esta vez se intensifica hacia un final diferente, con Antonio mudándose. En el período de duelo mutuo que sigue, el restaurador Antonio se entrega de lleno a su trabajo, mientras que Marta, profesora de gimnasia del instituto, llega a casa y se encuentra con un grifo que gotea en su apartamento vacío y unta ketchup sobre galletas saladas para la cena. Su hermana (Silvia D’Amico) y sus amigos se preocupan por ella. Marta se preocupa suavemente por sí misma, en particular por sus trastornos alimentarios y su pérdida de apetito. Pero sobre todo se dedica a la autocuración de maneras divertidas y caprichosas, teniendo conversaciones unilaterales con una figura de cartón de tamaño completo ligeramente sucia de una estrella del K-pop que saca de la basura un día, y publicando reseñas anónimas en línea de una estrella del restaurante de Antonio, que de otro modo sería popular y exitoso.

El trabajo de cámara de 35 mm del director de fotografía Guido Michelotti es bonito, pero no demasiado romántico, excepto quizás cuando capta el sol favoreciendo el fabuloso halo de cabello rubio ingeniosamente desordenado de Marta. Pero su calidez transmite una especie de comodidad que se interrumpe abruptamente cuando Marta recibe un diagnóstico inesperadamente devastador de su médico (Sarita Choudrey).

En otras manos, esto sería la señal de un llorón estándar de la enfermedad de la semana, pero Coixet mantiene el tono ligeramente melancólico y sabio, y dirige su atención cada vez más minuciosamente a Rohrwacher, quien, junto con su personaje, parece florecer gradualmente bajo esta mirada fija. Cada personalidad es un iceberg (el 90% de cada uno está bajo el agua), pero a veces un shock en el sistema puede revelar las profundidades ocultas de uno al mundo y a la persona misma.

Lo mismo ocurre con Marta, quien en los meses posteriores a la triste noticia se distrae de sus distintas etapas de duelo con pequeños dramas que suceden a ella y a su alrededor, a través de los cuales poco a poco comienza a reencontrarse con el mundo: restablecer una amistad con Antonio; llamar la atención de un colega encantadoramente nervioso (Francesco Carril); e intervenir de manera perceptiva y sin prejuicios en los hábitos autodestructivos de dos de sus estudiantes. Es como si la luz del atardecer iluminara repentinamente colores que de otro modo no habría visto en las vistas ordinarias del mundo cotidiano, lo que se observa en el sensible guión, adaptado por Coixet y Enrico Audenino, en pequeños fragmentos de negocios fundamentados que se sienten directamente sacados de la experiencia normal. Los conocedores de cosas reales que rara vez vemos que suceden en las películas disfrutarán, por ejemplo, de la forma en que Marta obtiene los tres cuencos que se convierten en un símbolo de su apetito por la vida (el título del libro de Murgia se traduce como «Tres cuencos: rituales para un año de crisis»), no de una manera profunda y significativa, sino como una recompensa de puntos en la tarjeta de fidelidad de su supermercado local.

Hay una agradable charla en ciertas escenas, con personajes que lanzan ingeniosos aforismos en su conversación como «No soy lo suficientemente valiente como para rechazar una invitación de personas que no me agradan». Pero la película es más conmovedora en sus momentos más tranquilos, cuando el adiós más largo y doloroso se suaviza en algo parecido a la aceptación, teñida de gratitud por los momentos que quedan por vivir. La asombrosa habilidad de Rohrwacher para hacer que incluso el momento más internalizado de autorrevelación sea inusualmente interesante de observar rara vez se ha utilizado mejor que en los destellos que a veces tenemos aquí, de una reserva de calma interior tan inmensa que parece que debe extenderse de esta vida a la siguiente.

Eso puede sonar sensiblero y cursi, pero en realidad no debería ser así. Preguntarse, de vez en cuando, cómo pensarán en usted después de su partida es útil e instructivo para el tipo de persona que desea ser mientras esté aquí. En algún momento en el futuro, con suerte no pronto pero sin duda antes de lo que te gustaría, el mundo entero se las arreglará muy bien sin ti, excepto algunas veces. Y es entonces cuando debes esperar haber vivido una vida como la que se celebra con tan silenciosa y absorbente elocuencia en “Three Goodbyes”: una que será recordada con amor.