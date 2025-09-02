‘Alba’ Helmer Ana Cristina Barragán debuta ‘The Ivy’ en Venecia Horizon

Temas recurrentes corriendo Ana Cristina BarragánLa tercera característica «The Ivy» («Hiedra»), que se estrena el 3 de septiembre en la barra lateral Horizons de Venecia. Como en sus dos primeras películas altamente personales, «Alba» y «Piel de pulpo«, Sus protagonistas son jóvenes.

«Creo que, de alguna manera, estas tres películas están conectadas. Todas se ocupan de temas de familia y adolescencia. Cada uno sigue a los personajes que, por diferentes razones, no encajan en el mundo a su alrededor, ya sea por su timidez, antecedentes sociales, aislamiento o abandono», dice Barragán, que filmó los tres en su Ecuador natal.

«The Ivy» sigue a Azucena, de 30 años, y Julio, en su adolescencia, que provienen de orígenes muy diferentes. Azucena se acerca a Julio, que vive en un hogar de acogida, por razones que no comprende. Su tiempo juntos da paso a una cercanía tranquila, cambiando una relación ni ninguna de ellas vio venir.

«Con ‘The Ivy’, una vez más me siento atraído por explorar heridas de la infancia, pero esta vez, a través del cuerpo, a través de cómo se manifiestan físicamente esas primeras cicatrices», reflexiona. «Algo que siempre me ha interesado es el tema del abandono: cómo deja su huella en el cuerpo, cómo se manifiesta físicamente. Y también, cómo un estado de estrés postraumático puede demorar después de las experiencias de abuso».

Sus personajes le recuerdan esa resistente planta, la Ivy, «una planta que crece sin previo aviso, a menudo sin que la plantes, y a veces sin ser deseado», dice, y agrega: «Puede ser un poco tóxico, pero es innegablemente hermoso, hay algo en eso: su capacidad de regenerar, seguir regresando. Se siente casi inmortal».

«Entonces, para mí, se ha convertido en un símbolo, algo con una energía ácida con la que me atrae, algo que he querido explorar. Contiene una especie de peso simbólico que se siente bien para lo que estoy tratando de expresar», dice sobre su elección de título.

Con la excepción de Simone Bucio («The Untomed») que interpreta a Azucena, la mayoría del elenco no es PROS, dirigido por Francis Eddú Llumiquinga, quien interpreta a Julio.

Hay algo sobre la infancia y la adolescencia, y las heridas que se forman durante esos años, que de alguna manera permanecen con nosotros de por vida, que realmente me intriga. También disfruto mucho trabajar con adolescentes porque siento que llevan algo hipnótico, algo crudo «, le dice Variedad.

«Trabajar con actores no profesionales se suma a eso», dice ella. «Eddú y los otros niños son actores naturales que ya llevan cierta profundidad y experiencia de vida dentro de ellos. Puedes verlo en sus gestos, en sus rostros, en la forma en que habitan un espacio».

Para prepararlos para sus roles, pasaron unos cinco meses en un taller de actuación con el equipo regular de Barragán. «Pasamos mucho tiempo trabajando juntos de antemano para construir esa confianza y conexión. Luego ensayé con ellos, y poco a poco exploramos la improvisación, haciendo muchos ejercicios que no tenían nada que ver con la película en sí. A través de eso, gradualmente descubrimos sus personajes y las relaciones entre ellos», relata.

«The Ivy» es producido por Botón Films (Ecuador), Bhd Films (México), Promoción de cine-sur (Francia) y Guspira Films (España).

Karla Souza («Dive») de México que ayudó a desarrollar el proyecto e originalmente iba a interpretar el liderazgo, tuvo que retirarse y servir como productor ejecutivo.

Después de Toronto, Barragán lleva su película al Festival de cine de San Sebastián donde desarrolló su guión mientras estaba inscrito en el prestigioso de la ciudad Escuela de cine de Elias QuereJeta.

El drama ganó el premio especial Ciné+ y el Premio CCAS en Cinélatino Toulouse Films In Progress 2025.

Las ventas mundiales son manejadas por Bendita Film Sales.