Con «Bai, Bai», la cineasta nacida en Murcia, Alba Esquinas, convierte un recuerdo formativo de la infancia en su función de debut, explorando la ruptura sutil pero devastadora de una primera amistad. Es uno de los Benéfica Incubator Titles, una prestigiosa iniciativa de la Escuela de Cine Madrid que se ha convertido en una plataforma de lanzamiento clave para los cineastas españoles emergentes, ofreciendo respaldo de desarrollo, tutoría de la industria y acceso a los mercados internacionales.

La historia sigue a Ana, de 12 años, que se embarca en un viaje escolar tan esperado a Madrid con su mejor amiga Santi. Pero en el viaje en autobús, Santi elige sentarse con otra persona. Ese asiento vacío marca el comienzo de un dolor doloroso, ya que Ana confronta la soledad por primera vez, lejos de la protección de sus padres y su compañero más cercano.

Esquinas rastrea los orígenes del proyecto a una imagen que encontró en 2021. «Estaba viajando de Murcia a Almería y vi graffiti en la carretera que decía ‘bai, bai,’ un mal orto de ‘adiós'», dijo ella «, dijo. Variedad. «Me imaginé a una chica pintándolo, sabiendo que su mejor amiga lo vería. Esa forma de decir adiós me llevó a mis propias experiencias de perder una amistad».

Para Esquinas, el sujeto rara vez se aborda en la pantalla. «En una ruptura romántica, tienes rituales y orientación para ayudar con el dolor. Pero en una amistad, especialmente como niño, no tienes esas herramientas. Puede sentirse igual de traumático, pero a menudo se pasa por alto», dijo.

El proyecto de 2 millones de euros es producido por Alejandro González Clemente en Mubox Studio, con el financiamiento aún por ser asegurado. «Siempre es más complicado financiar una característica de debut», reconoció González. «Pero creemos que una de las fortalezas de este proyecto es la sensibilidad de Alba al contar historias y la universalidad del tema».

Visualmente, el director planea equilibrar el realismo con el expresionismo. «Estoy buscando un retrato emocional realista, pero uno que sea estéticamente expresionista. Las emociones de Ana definirán las imágenes y los sonidos, mientras acepta el final de su amistad, la configuración también la acompañará, como un rito de paso», explicó Esquinas.

Rechazando la nostalgia, ella describe «Bai, Bai» como «una mayoría de edad más adulta». «No hay mucho espacio para la inocencia. Casi desde el principio, hay un desencanto con la realidad que tiene más que ver con una perspectiva de adultos», dijo. Entre las inspiraciones, cita el enfoque de Céline Sciamma para la escritura de guiones y el cine emocionalmente preciso de Joanna Hogg.

Mubox anteriormente colaboró ​​con Esquinas en su breve «Olores» («Solors»), que se estrenó en Visions du Réel y ganó el gran premio de Cine español en Zinebi. «Nos encantó la forma en que trabaja y cuenta historias, así que estábamos emocionados de ver su próximo guión y ser parte de su paso en el cine», dijo González.

Lo que resonó con los productores fue la sutileza de la pérdida. «No se trata de un evento dramático y desgarrador como una muerte; se trata de dos chicas que se separan a medida que su mundo comienza a crecer», dijo González. «Es un momento que puede sentirse muy traumático, pero que rara vez hemos visto retratado en la pantalla».

Citando el éxito de las características debut españolas como el «Summer 1993» de Carla Simón y las «20,000 especies de abejas» de Estibaliz Urresola, Mubox tiene como objetivo posicionar «Bai, Bai» tanto para el circuito del festival como para los mercados internacionales. «Perder una amistad es universal: todos pueden relacionarse con ella. Eso nos da confianza en la capacidad de la película para conectarse ampliamente», dijo González.

Para Esquinas, el objetivo es equilibrar la melancolía con esperanza. «Quiero que la audiencia adopte este desencanto con esperanza, a pesar de las sombras que Ana debe navegar. Aceptar que nada dura para siempre es algo que podamos aplicar a muchos aspectos de nuestras vidas. Cuanto antes lo aceptemos, más esperamos tener que navegar por las pérdidas que sufrimos», dijo.