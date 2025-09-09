Ningún cineasta español se ha extendido al estrellato de autorrista tan rápido en los últimos cinco años que Alauda Ruiz de Azúa. Su primera característica, «Lullaby», un drama de la maternidad ambientado en la costa vasca, fue aclamada por Pedro Almodóvar como «sin duda el mejor debut en el cine español durante años». Visto por primera vez en San Sebastian 2024, la serie de cuatro partes «Querer», que se convirtió en violación marital, ganó el mejor Gran Premio de la serie de Francia, Mania, el festival de televisión más importante de Europa.

Ahora Ruiz de Azúa está de regreso en San Sebastián en su país vasco nativo con «Domingos» («Los Domingos»), su primer largometraje en el festival y una de sus entradas de competencia principales más esperadas.

Un trailer, puesto a disposición el martes para VariedadDa alguna idea de lo que la industria y el público en general pueden esperar. En una breve respuesta, «Dominios» sugiere algunos de los logros cardinales de «Querer», pero en un formato de largometraje: la mezcla de drama de suspenso y la observancia psicológica y social basada en una realidad vasca descartada a sabiendas; El contraste de dos mentalidades, aunque mucho más ambivalentes aquí en «Dominios» y actuaciones de algunos de España, y ahora los actores más respetados del mundo de habla hispana.

La trama es conocida y atrapada por el trailer: Ainara, de 17 años, brillante y idealista, solo tiene que elegir lo que estudia en la universidad antes de continuar, previamente, a una ilustre carrera, su familia espera.

Ainara, sin embargo, declara que se siente cada vez más cerca de Dios, y está contemplando unirse a una orden religiosa cerrada.

Eso cuestiona los principios liberales de su padre y, especialmente la tía Maite, que siente que debería elegir la vida que quiere, pero al menos debería tener otras experiencias antes de hacerlo.

«Eso es serio. Una vocación», le dice Maite a Ainara en una escena atrapada por el trailer. Es cierto que el amor es algo poderoso. Tienes que experimentar muchas cosas. Tienes 17 años ”, le dice Maite a Ainara.

Ella puede tener razón, pero ¿Ainara, a los 17 años, tiene derecho a estar equivocado? ¿No está todavía traumatizada por algún evento en su pasado?

Y podría ver su futuro como una batalla entre dos aspirantes a figuras de la madre, entre Maite y la monja que se hace amigo de Ainara. «Pensé, ‘Ainara sabe que puedes decirme cualquier cosa’. Sabes eso, ¿verdad? La monja le dice a Ainara.

¿Y Ainara pasa con su vocación? Parece que, desde una escena brevemente vislumbrada, cerca del final del trailer, que bien puede hacerlo.

Uno de los placeres del trabajo de Ruíz de Azua, en cine y televisión, es su capacidad para generar preguntas, a medida que la trama se desarrolla y a nivel psicológico y social.

Para el disco, la canción cantada por el coro de la escuela que Wells en todo el trailer es «Into My Arms», de Nick Cave y las malas semillas. Es una canción de amor.

Cuando Ainara canta «No creo en los ángeles, pero si lo hiciera, los convocaría y les pediría que te vigilen», ella mira a un niño en el coro, que lleva una vela por ella.

Al final del trailer, cuando Ainara se sienta solo en su habitación, y tararea para sí misma «en mis brazos, oh Señor», parece estar invocando directamente a Dios.

Domingos: detalles de producción

El debutante Blanca Soroa interpreta a Ainara. “Sunays” also Stars Patricia López Arnaiz, a 2024 San Sebastián Acting Winner for “Glimmers,” as AS, Miguel Garcés (“Cerer,” “20,000 Species of Bees,” as aas ainara’s faber two Popes,” “ETH MARGINAL,” “Zama”) as Maite’s Partner, Mabel Rivera, Winner of A Supporting Actress spanish Academy Goya for «El mar interior» como la abuela y Nagore Arabu, estrella de «Querr», como una monja cuyo se hace amigo de Ainara.

«Dominios» es producido por Movistar Plus+El mayor operador de TV/SVOD en español, así como la ipiña de Nahikari en las producciones de Sayaka, Marisa Fernández Armenteros ‘Buenapinta Media («The Mole Agent»), Sandra Hermida en Think Studio y Colosé Productiones («Society of the Snow») y Manu Calvo («Wounded»). La película es coproducida y vendida internacionalmente por Le Pacte de Francia, Bteam Pictures se distribuirá en España, lanzando la película el 14 de octubre.

Lanzando una lista de características teatrales de Event Auteur en enero de 2024, el Movistar Plus+ coprodujo «Sirât», dirigido por Oliver Laxe, el Premio del Jurado de Won Cannes en mayo.

«Sundays» se une a otro Movistar Plus+ original en la competencia principal de San Sebastian, «Los Tigres» de Alberto Rodríguez, un gran thriller de lienzo que se convierte en un equipo de buzos profesionales que trabajan en el sur de Southern Spanish Port Huelva.