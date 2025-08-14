AbajoVIVA – El estado de Alaska en los Estados Unidos se está preparando para enfrentar potencial inundación causado por glaciarY se le ha pedido a la población de la ciudad capital de Juneau que evacúe, según informes de los medios el miércoles 13 de agosto de 2025.

Los funcionarios de respuesta de emergencia advierten que las grandes inundaciones pueden inundar parte de la región de Juneau debido al pico del desembolso de la nieve y el agua de lluvia que fluye río abajo de la cuenca que está maldita por los glaciares del Menenhall a unos 19.3 kilómetros de distancia.

Alrededor de 30 mil ciudades, los residentes que viven en áreas propensas a inundaciones han sido desplazados de sus hogares y los funcionarios advierten a los residentes que no tomen riesgos.

«No espere, evacúe», se envió la advertencia a los residentes.

Las autoridades dijeron que el agua había comenzado a desbordarse de la presa cepalle el martes y estiman que habrá una gran inundación el miércoles.

«Este será un nuevo registro, basado en toda la información que tenemos», dijo un meteorólogo de la agencia meteorológica nacional, Nicole Ferrin, en una conferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que las inundaciones anteriores durante los últimos 14 años habían borrado casas e inundaron cientos de casas.

El gobierno desalta las barreras temporales este año con la esperanza de proteger las casas en la zona de inundación.

Los científicos dicen que las inundaciones ocurren debido a los glaciares más pequeños cerca del glaciar Mendenhall, lo que dicen es el resultado del calentamiento global, y deja una cuenca, conocida como «cuenca suicida», que está llena de agua de lluvia y nieve que se derrite cada primavera y caliente.

Cuando el agua crea suficiente presión, las fuerzas del agua hacia el fondo o alrededor de la presa de hielo formada por los glaciares Mendenhall, entrando en el lago Mendenhall, y finalmente fluye hacia el río Mendenhall.

Juneau experimentó una avalancha de registros durante varios años consecutivos en 2023 y 2024, con el pico del río en agosto alcanzando una altura de 4.87 m.

Se espera que la inundación de este año alcance su punto máximo entre 4.97 y 5,12 AD, según la Agencia Nacional Meteorológica. (Hormiga)