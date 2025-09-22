¡Alarmante! Las últimas imágenes de CCTV muestran a Yu Menlang presuntamente perseguido y golpeado

VIVA – Aunque la familia ha dado aclaraciones sobre la causa de la muerte del actor Yu MenglongPero la conspiración y las conjeturas siguen surgiendo. Muchos todavía sospechan que la muerte del actor chino no es un accidente ordinario.

Según el informe inicial, Yu Menlang fue llamado cayendo desde la ventana de su departamento después de beber con amigos. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por las personas más cercanas. El testimonio inicial dijo que podría haber caído accidentalmente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Yu Menglong. Foto : Instagram @cdramaupdates.id.

Sin embargo, surgieron nuevas pruebas que rompieron el reclamo. La grabación circulante muestra que había una sospecha de que Yu estaba colgado en la ventana antes de finalmente caer. Esto hizo que muchas partes sospechen que esta tragedia había sido planificada desde el principio.

Los internautas encontraron un metraje de CCTV que supuestamente registró los segundos antes de su muerte. En la grabación, un hombre que se creía que era Yu corría en el área de estacionamiento, como si estuviera huyendo, según lo informado por Koreaboo.

Sin embargo, el esfuerzo por escapar parecía fallar. Se vio otra figura atrapando al hombre, luego golpeándolo repetidamente antes de arrastrar su cuerpo hacia atrás en su dirección original. Esta escena agrega fuertemente la sospecha de que Yu Menglong fue víctima de violencia, no un accidente.

La aparición de esta grabación hace que los ciudadanos sean aún más convencidos de que la muerte del actor está llena de irregularidades. La ola de protestas incluso apareció, exigiendo que las autoridades realicen investigaciones más profundas y revelen los hechos reales.

Mientras tanto, la declaración de los móviles de la madre de Yu sobre la muerte de su hijo también agregó una capa de misterio. Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre la verdad de la grabación que circula, el público espera que haya transparencia para que las noticias de la confusión no continúen desarrollándose.