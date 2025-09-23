¡Alarmante! La policía reveló los activos de RP. 70 mil millones en la misteriosa cuenta del caso asesinado del banco

Yakarta, Viva -La Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) La policía regional del metro Jaya reveló un hallazgo sorprendente relacionado con el caso de la muerte del Jefe de Sub -Branch (Kacab), uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37).

La policía reveló el valor de los fondos almacenados en cuenta latente que quieren ser conmovidos autor A la cuenta de la disputa llega a decenas de miles de millones de rupias. La cantidad temporal que se ha identificado está en el rango de Rp60 mil millones a Rp70 mil millones. Los fondos están dispersos en varias cuentas diferentes.

«Ciertamente aún no lo sabemos, pero por lo que se ha identificado bastante alto, hay 60 lo que son 70 mil millones», dijo el director de la investigación criminal de la policía de Metro Jaya, la comisionada de policía Wira Satya Triputra en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, martes 23 de septiembre, 2025.

Sospechoso en el caso de asesinato del banco de Kacab

Cuando se le preguntó si las cuentas estaban en el banco estatal, el oficial no se desestimó. Sin embargo, dijo que los fondos también se almacenaron en varios otros bancos.

«Ayer estuvo cerca (los fondos), había varios otros bancos», agregó.

Sin embargo, la policía todavía es reacia a especificar en detalle la lista bancaria y quién posee la cuenta inactiva. En la actualidad, los investigadores aún están realizando una búsqueda adicional para garantizar el vínculo de los grandes fondos con el crimen que se está investigando.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba en condiciones trágicas con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.