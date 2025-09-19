¡Alarmante! La policía puso al brigadier Rizka como sospechoso en el asesinato de su propio esposo Brigadier Esco

Asesinado, vivo – Los impactantes desarrollos surgieron en el caso de asesinato del brigadier de la policía Esco Faska, un miembro de la Policía de Sekotong Intel, Policía Regional de West Lombok.

La policía estableció oficialmente esposa Víctima, Brigadier Rizka Sintiyani, como sospechar. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Regional de West Nusa Tenggara, el Comisionado de Policía Mohammad Kholid, confirmó la noticia.

«Así es», dijo cuando se confirmó, el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche.

Explicó que el estado del sospechoso fue dado después de que el investigador lo hizo título. Polda ntb Asegurar que el caso del caso se realice de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) apropiados. Aun así, no dijo más cuando se le preguntó si había otros sospechosos en este caso.

«Los resultados del título del caso del investigador convirtieron a su esposa en un sospechoso», dijo Kholid.

Para tener en cuenta, los residentes descubrieron por primera vez el cuerpo del brigadier Esco alrededor de la ubicación del descubrimiento el domingo 24 de agosto a las 11:30 p.m. El cuerpo fue encontrado en un estado supino con un cuello atrapado en una cuerda atada a un pequeño árbol en Nyiur Lembang Dalem Hamlet, el pueblo del puente suspensivo.

Para estos hallazgos, la información se extendió rápidamente a la comunidad a la policía. El cuerpo del brigadier Esco fue evacuado y la policía hizo la escena del crimen.

La identidad del brigadier Esco se reveló de la ropa usada y sus pertenencias, como los teléfonos celulares, los relojes hasta las cerraduras de dos ruedas en el bolsillo de los pantalones.