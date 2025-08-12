¡Alarmante! Hay 750 bases militares estadounidenses en 80 países, aparentemente este es su objetivo

VIVA – Estados Unidos ha sido conocido como un país de superpotencia con el mayor presupuesto de defensa del mundo, llegando a 877 mil millones de dólares COMO En 2023. Sin embargo, ese poder no solo proviene de tecnología de armas sofisticada o tropas de élite, sino de una red base militar que se extendió por toda la tierra.

Según el Informe del Instituto de Estado del Instituto de Resas de Quincy, Estados Unidos actualmente tiene alrededor de 750 bases militares en más de 80 países.

«No hay otro país en la historia que tenga una red base en el extranjero de este tamaño. Su alcance es casi global, desde Europa hasta el Pacífico», dijo el investigador senior de Quincy Institute, David Vine, en su publicación de publicación: mejorar la seguridad estadounidense y global a través de los cierres de bases militares en el extranjero.

El informe dijo que el número de bases era casi tres veces el número de embajadas y consulados estadounidenses en el mundo. «Esta presencia no es solo para operaciones militares, sino también de diplomacia e instrumentos de influencia política», escribió el Instituto Quincy.

Base militar estadounidense en Al Udeid, Qatar

Objetivos estratégicos Base militar estadounidense

La velocidad de respuesta es la razón principal. Con una base en puntos estratégicos, el ejército estadounidense puede enviar tropas y equipos de combate en cuestión de horas.

«Esta base permite que Estados Unidos proyecte la fuerza rápidamente a casi todos los puntos del mundo», dijo Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSI), en su entrevista con Al Jazeera.

La función de disuasión o prevención también es crucial. La presencia del ejército estadounidense en un área vulnerable da una señal de que cada agresión se enfrentará con toda su fuerza. Además, la base actúa como un centro de comunicación, inteligencia, para el lanzamiento de operaciones especiales.

«Muchas bases en el extranjero son el centro de control de las operaciones de drones y las misiones de inteligencia que son sensibles», dijo el informe de Intercept.

La protección estratégica de la ruta comercial también es una prioridad. En el Medio Oriente, por ejemplo, la existencia de bases en Qatar y Bahrein está estrechamente relacionada con la protección de la distribución global de petróleo.

Historia y distribución

La Red de Base Exterior de los Estados Unidos comenzó a formarse después de la Segunda Guerra Mundial, luego se desarrolló rápidamente durante la Guerra Fría para resistir la influencia de la Unión Soviética.

En Europa, Alemania es la ubicación de la base aérea de Ramstein, el centro de logística y la operación aérea más grande OTAN. «Ramstein es la clave principal para las operaciones aéreas estadounidenses en Europa y África», el Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa en su declaración oficial.

En Asia, Japón y Corea del Sur son el centro de poder contra China y Corea del Norte. Camp Humphreys en Corea del Sur incluso se conoce como la base militar estadounidense más grande en el extranjero.

En África, Camp Lemonnier en Djibouti se convirtió en la sede principal de las operaciones estadounidenses en Yemen y Somalia. Los funcionarios del Pentágono llaman a esta base como «Vital Post Front en África Oriental».