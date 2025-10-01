¡Alarmante! Bernardo Tavares renunció oficialmente del asiento del entrenador de PSM Makassar

Macasses, Viva – Las noticias impactantes provienen de PSM Makassar. Entrenador portugués, Bernardo TavaresOficialmente anunció su renuncia como entrenador en jefe del club apodado Juku Eja. Esta decisión se transmitió directamente a través de su cuenta personal de Instagram, @Bernardotavares80, el martes (1/10/2025).

En su declaración, Tavares reveló que la razón principal por la que renunció fue el atraso del salario que a menudo experimentaba mientras manejaba PSM Makassar. Esta condición, según él, ya no podía ser tolerada después de más de tres años, sobrevivió.

«Con un muy triste, anuncié mi partida de PSM Makassar, el club más antiguo de Indonesia con una historia de casi 110 años. La razón era la falta de pagos salariales, la situación que enfrenté durante 3.5 años se convirtió en entrenador, pero ahora ya no se puede mantener», escribió Tavares.

Logro de facturación con PSM

Aunque a menudo expuesto a problemas financieros, Tavares pudo traer muchos logros para PSM. Desde que fue nombrado en 2022, presentó con éxito el título 2022/23 de la Liga 1 Indonesia, el título ganó después de esperar 23 años.

Además, Tavares también trajo a PSM a varias competiciones internacionales:

Finalista de la Copa ASEAN Zone AFC 2022/23

AFC 2023/24 CUP GROUP se cierne con 10 puntos

Campeonato Semifinal ASEAN Club 2024/25

Los cuartos de final de la Copa Presidencial 2022

Tavares también era conocido como un entrenador que se atrevió a progresar a muchos jugadores jóvenes para finalmente penetrar al equipo nacional indonesio.

Deja PSM con orgullo

Aunque decepcionado con la condición financiera del club, Tavares expresó que su orgullo fue una vez parte del PSM de Makassar. También agradeció a la gerencia por confiar en él, el cuerpo técnico, los jugadores y los partidarios que siempre apoyaban.

«Incluso con serios problemas financieros, perdiendo jugadores clave cada temporada, dos años jugando fuera de Sulawesi sin un estadio en Makassar, juntos logramos logros históricos. Voy con el dolor, pero también con orgullo. PSM Makassar siempre estará en mi corazón. #Wako», escribió cerrando la declaración.

La renuncia de Bernardo Tavares tuvo lugar en medio de la ruptura internacional de la FIFA. Esto da tiempo para que la gerencia de PSM encuentre inmediatamente un nuevo entrenador antes de regresar para competir el 19 de octubre de 2025.