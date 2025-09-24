¡Alarmante! Bedu Divorcio de la esposa divorciada

Yakarta, Viva – Hogar de comediante Bedu O Harabdu Tohar está en el centro de atención pública. Después de 15 años de matrimonio, presentó oficialmente una solicitud de divorcio de divorcio contra su esposa, Irma Kartika Anggreani, al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Esta noticia fue justificada directamente por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah. ¡Desplácese para obtener más información!

«Hay quienes se registran con las iniciales HT, el solicitante, el encuestado IK», dijo Dede Rika, citado de YouTube Invense Investigation, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Dede explicó que el caso se había registrado oficialmente el 22 de septiembre de 2025 a través del sistema de la corte electrónica. El juicio inaugural está programado para el 30 de septiembre de 2025.

«E-Court, todo pasa a través de E-Court», dijo.

También agregó que la presentación del divorcio se llevó a cabo a través de un asesor legal.

«Sí», en resumen.

Cuando se le preguntó más sobre la forma del caso, Dede se aseguró de que lo que propuso Bedu era una solicitud de divorcio de divorcio.

«Solicitud de divorcio de divorcio, si es del esposo», concluyó.

Bedu e Irma Kartika Anggreani se casaron el 7 de febrero de 2010. Del matrimonio, la pareja había sido bendecida con tres hijos. Durante este tiempo, se sabe que ambos hogares son armoniosos y nunca ha habido un problema o una disputa que oliera al público.