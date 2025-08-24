¡Alarmante! 3 La enfermedad de Arya Daru antes de morir, el dolor perturbó la vida de la cama

Yogyakarta, Viva – Misterio muerte diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru Black Es raro.

Después de 40 días de muerte con una condición trágica, a saber, la cara y la cabeza envueltas en cinta adhesiva amarilla en su sala de mesa, la familia finalmente habló. La policía dijo anteriormente que Arya murió de suicidio, incluso asociando con un hallazgo de correo electrónico presuntamente escrito por Arya sobre la intención de terminar con su vida. Pero la familia realmente negó con fuerza.

El abogado de la familia, DWI Biblioteca, enfatizó que Arya no estaba deprimido, pero sufrió tres enfermedades graves que la socavaron físicamente en los últimos años.

«Pita sabe que Daru ha sido colesterol desde alrededor de 4 a 5 años», dijo Tvonenews, el domingo 24 de agosto de 2025.

Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Más sorprendente, dijo DWI, las enfermedades incluso tuvieron un impacto en la vida personal de Arya con su esposa. Además del colesterol, también se dice que Arya Daru sufre de quistes renales y ERGE.

«Porque el impacto de la enfermedad a menudo puede agotarse en el trabajo y también en la relación íntima del esposo y la esposa», dijo

La declaración de esta familia también negó la narrativa de la policía que dijo que Arya terminó su propia vida. Hicieron hincapié en que la condición de salud de Arya debería ser una gran preocupación.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.