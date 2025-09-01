¡Alarmante! 1.240 personas fueron arrestadas por la policía después del caos en Yakarta, incluyendo saquear la casa de Sahroni CS?

Yakarta, Viva – Lástima del metro de jayaEl inspector de policía general Asep Edi Suheri reveló un total de 1240 personas arrestadas autor Caos en Capital.

«Necesitamos decir que por ahora la Policía Metropolitana de Yakarta desde el comienzo del incidente hasta ahora ha capturado alrededor de 1240 Sí», dijo, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Metro Picture Metro Jaya

Explicó que vinieron de varias regiones. Sobre todo desde fuera de Yakarta. A partir de Java Occidental a Banten. El Kapolda afirmó que su partido también había detectado a los perpetradores Saqueo En la casa de Ahmad Sahroni CS.

«Y aquellos que hacen la destrucción o el saqueo que hemos detectado, solo hemos esperado a que tomemos esfuerzos de acción decisivos, arrestos, por favor rezan para que todo pueda ir bien», dijo.

Sin embargo, continuó, para aquellos que expresaron sus opiniones paz No hubo problema. Espera que en el futuro Yakarta sea más pacífico.