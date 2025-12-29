Alarma de peligro en el Bernabéu, el futuro de Antonio Ruediger en el Real Madrid está al límite

VIVA – real madrid Es seguro que habrá cambios en la zaga al final de la temporada. Además de abrir la puerta a la marcha de David Alaba, el conjunto blanco también se enfrenta a grandes interrogantes sobre su futuro Antonio Ruediger.

De hecho, el defensa alemán se ha convertido en una figura importante desde que fue reclutado del Chelsea en 2022. Sin embargo, en los últimos seis meses, Rüdiger ha tenido que luchar a menudo contra lesiones que han convertido su condición física en una seria preocupación para la dirección del Real Madrid.

El contrato de Rüdiger en el Santiago Bernabéu finalizará el próximo verano. De hecho, el club todavía está abierto a renovar el contrato, siempre que el jugador pueda demostrar su estado físico hasta el final de la temporada. Desafortunadamente, este escenario está lejos de ser seguro.

Esta situación hace que el futuro de Rüdiger en el Real Madrid sea incierto. Si finalmente se marcha, se cree que el defensa de 32 años no tendrá dificultades para encontrar un nuevo puerto.

El informe del Diario AS dijo que el Paris Saint-Germain era uno de los clubes que seguía de cerca la situación de Rüdiger. Entrenador PSGLuis Enrique estaría interesado en incorporar a Rüdiger para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026/2027. La experiencia del defensa se considera adecuada para reforzar la zaga del campeón de Europa.

No sólo el PSG, sino también el Chelsea estarían interesados ​​en traer de vuelta a su ex jugador a Stamford Bridge. Los ‘blues’ incluso quieren repetir el plan que llevó a cabo el Real Madrid, es decir, contratar a Rüdiger de forma gratuita. La experiencia y el liderazgo de Rüdiger se consideran muy necesarios para guiar al joven equipo del Chelsea.

Además de los dos gigantes europeos, el Galatasaray también está en la lista de interesados. Se dice que el Club turco está dispuesto a competir para conseguir la firma del jugador.

Por otro lado, el Real Madrid todavía necesita mucho los servicios de Rüdiger en medio de una crisis de defensa central debido a una tormenta de lesiones. Sin embargo, a medida que crezca y el club planee incorporar un nuevo defensor, se espera que el papel de Rüdiger disminuya lentamente.

Quedarse una temporada más podría ser la opción más sensata para Rüdiger. Sin embargo, con la dirección política del Real Madrid que empieza a mirar a la regeneración, no es imposible que esta temporada sea la última del defensa en el Santiago Bernabéu.