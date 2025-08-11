Alan Tudyk se dejó caer de ‘I Robot’ presionando después de las proyecciones de prueba

Alan Tudyk Recientemente apareció en el podcast «Toon’d With Jim Cummings» y afirmó que fue retirado del marketing de «I, Robot» de 2004 después de que se descubrió en las evaluaciones de pruebas que realmente estaba probando más alto con el público que el hombre líder. Will Smith. Tudyk apareció en la película como el robot Sonny a través de la captura de movimiento y la actuación de voz. Axinarlo de la publicidad de la película significaba que había (y todavía son) personas que no tienen idea de que protagonizó la película, dijo el actor.

«Mucha gente no sabía que hice sonny el robot en ‘I, Robot’, y hay una razón», dijo Tudyk. «Estaban haciendo audiencias de prueba para la película y anotaron a los personajes en este tipo de detección de pruebas. Recibí la noticia: ‘Alan, estás probando más alto que Will Smith’. Y luego me fui.

«Estaba tan sorprendido», continuó. «Pensé, ‘¡Espera, nadie va a saber que estoy en eso!’ Puse mucho en [that performance]. Tuve que moverme como un robot. En ese momento estaba muy molesto «.

Variedad se ha comunicado con el representante de Smith para hacer comentarios.

«Yo, Robot», dirigido por Alex Proyas, está protagonizada por Smith como detective de la policía de Chicago en 2035 investigando el supuesto suicidio del fundador de una compañía de robótica. Los robots altamente inteligentes de la corporación se utilizan para trabajos de servicio público, pero el detective de Smith está convencido de que uno de estos robots, el Sonny de Tudyk, asesinó al fundador. El elenco de apoyo incluye a Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell y Chi McBride.

Fuera de Jar Jar se produce en las precuelas de «Star Wars» y Gollum en las películas de «The Lord of the Rings», la tecnología de captura de movimiento y las actuaciones todavía eran relativamente nuevas en Hollywood cuando Tudyk interpretó a Sonny en «I, Robot». Continuaría usando la tecnología nuevamente años después, cuando interpretó al Droid K-2SO en la película «Star Wars» «Rogue One», un papel que repitió en la serie Disney+ Prequel «Andor».

Mire la entrevista completa de Tudyk en el podcast «Toon’d With Jim Cummings» en el video a continuación.