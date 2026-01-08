Alan Ritchson regresa a Queensland para comenzar a filmar la foto de los Navy SEAL

Alan Ritchson regresa a Queensland, Australia, para comenzar la producción de una película sin título. Estudios Amazon MGM artículo sobre el héroe condecorado de los Navy SEAL, Mike Thornton, Pantalla Queensland ha revelado.

La fotografía principal comienza este mes en Village Roadshow Studios en Gold Coast. El proyecto marca el regreso de Ritchson a la región luego de su reciente thriller de acción “Runner”, que se filmó en Brisbane y Gold Coast en 2025.

El director australiano Patrick Hughes dirige el proyecto, que narra la historia de supervivencia real de Thornton en el Mar de China Meridional que le valió una Medalla de Honor del Congreso. Ritchson, conocido por sus papeles en “Reacher” y “Fast X”, protagoniza junto a Joe Cole (“Subversion”, “A Prayer Before Dawn”) y Hoa Xuande (“The Sympathizer”, “Avatar: The Last Airbender”).

Sylvester Stallone y D. Matt Geller están produciendo bajo Balboa Productions, junto con Todd Lieberman y Alex Young de Hidden Pictures, AllyCat Entertainment de Ritchson y Alan Rautbort. Los productores ejecutivos son Valerie Bleth Sharp y Mike Thornton. El guión fue escrito por Mark Semos (“SEAL Team”, “Y: Marshals”), Ritchson y Jason Hall (“American Sniper”, “Thank You for Your Service”).

La película cuenta con el apoyo del gobierno australiano a través de Location Offset, el gobierno de Queensland a través de la estrategia de atracción de producción de Screen Queensland y el programa de atracción de pantalla de la ciudad de Gold Coast.

La producción se aseguró para Queensland a través de la estrategia de producción de Screen Queensland y la compensación de ubicación del gobierno federal.

El ministro interino de Artes, Tim Nicholls, dijo que el proyecto demuestra un fuerte impulso para la producción cinematográfica en el estado de cara a 2026 bajo el gobierno de Crisafulli.

«Este último proyecto para Amazon MGM Studios creará empleo para alrededor de 260 actores y equipos locales al tiempo que inyectará un estimado de 50 millones de dólares australianos (33,5 millones de dólares) en la economía de Queensland y apoyará a numerosas pequeñas empresas», dijo Nicholls en un comunicado, añadiendo que el gobierno sigue comprometido a mantener a Queensland como el principal destino del país para la producción cinematográfica.

La directora ejecutiva de Screen Queensland, Jacqui Feeney, destacó la experiencia del estado con producciones militares y basadas en agua como factores clave en el regreso de la producción a Queensland.

«Los equipos de Queensland tienen una reputación internacionalmente reconocida por ofrecer películas y series de acción complejas y es fantástico comenzar el nuevo año con una producción tan ambiciosa llegando a Village Roadshow Studios», dijo Feeney.

Hughes dijo que estaba emocionado de traer el proyecto de regreso a Australia. «Gold Coast ofrece equipos, instalaciones y ubicaciones de clase mundial, lo que la convierte en un hogar ideal para una producción de esta escala», dijo el director de «Hitman’s Wife’s Bodyguard». «Estoy encantado de trabajar con Screen Queensland para darle vida a esta película».

El proyecto de Mike Thornton se une a una lista cada vez mayor de películas basadas en Queensland para Amazon MGM Studios, incluidas “Balls Up”, “The Bluff”, “Voltron” y “Subversion”.