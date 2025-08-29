Alan Ritchson en Revenge Thriller Motor City, Batman Conversations

En su primera película como actor para estrenarse en un importante festival «,»Alcance«Héroe Alan Ritchon no dice absolutamente nada. Bueno, casi nada.

«Motor City«El mundo que se estrenará en Venecia el 30 de agosto antes de que lo sean con el pie de moda a Toronto, es un thriller de acción sangriento y brutal con una diferencia: es prácticamente libre de diálogo. El número de líneas en la película puede, de hecho, contar con los dedos de una mano. Es decir, suponiendo que esas fingeras aún estén unidas.

Del director de «Old Henry» Potsy Ponciroli y ambientado en la década de 1970 de Detroit (piense en solapa impresionante y mucho vello en el pecho), la película ve al tipo de cuello azul de Ritchson atravesado el timbre: pierde a su prometido (Shailene Woodley) y la libertad después de ser enmarcado por un corrupto copo (Poblo Schreiber) y la droga local (Ben Foster). Él, por supuesto, busca venganza, culminando en un tercer acto inundado de una violencia gloriosamente coreografiada.

Pero si bien eso puede parecer la trama suelta para cualquier cantidad de películas de acción, «Motor City» se eleva a través de una escritura casi completamente despojada que permite que la fisicalidad de las actuaciones, imágenes muy estilizadas, banda sonora inmersiva (Jack White consultó sobre la música) y escenas de lucha casi operatales.

«No hay nada parecido», dice Ritchson, hablando desde su trailer entre los disparos en la temporada 4 de «Reacher» (y aún con algo de sangre característica manchada en su rostro). «Es una película súper única y súper artística. Obviamente es una gran opción no confiar en el diálogo, pero quiero que esto sea comercial, quiero que todos disfruten esto y no solo sean para una pequeña audiencia de nicho. Y creo que lo hicimos».

Lamentablemente, «Reacher» mantiene a Ritchson de Venecia (a la que asistió como productor en «Seberg» en 2019), pero espera poder hacer una escapada rápida a su proa de Toronto. «Pero será apretado, probablemente tendré que traer mi traje para establecer».

¿Cómo fue, como actor, abordar algo como esto con cero diálogo?

Es realmente complicado. Me encanta la herramienta que el lenguaje nos proporciona para transmitir emoción. Supongo que a veces lo usamos como una muleta. A veces lo usamos en exceso para la exposición. Pero es una herramienta tan confiable y confiable y no tener eso en el kit de herramientas es un poco aterrador. Pero fue estimulante ir, está bien, ¿puedo intentar crear ese mismo tipo de magnetismo sin esa herramienta?

¿Tuviste que hacer algún ajuste a tu técnica de actuación para acomodar el hecho de que no podías confiar en hablar?

No precisamente. Pero hay algo que me gusta hacer cuando estoy en cualquier escena y es sentir la electricidad que atraviesa sus neuronas y sinapsis y cuerpo. Puedo sentir cuándo está encendido. Es como palear carbón en el horno. Y a veces no sentía esa cosa activada porque confío en el diálogo. Así que tuve que registrarme con eso cada vez. Mientras ese fuego ardía, sentí que estábamos marcados y haciendo lo que teníamos que hacer.

Sin líneas, muchas de las emociones se transmiten en la cara. ¿Sentiste que estabas flexionando un nuevo músculo de actuación?

Con este tipo de personaje emocionalmente sobrealimentado que ha perdido todo, está en sus talones, ha sido traicionado una y otra vez, y con ganas de venganza, es una conversación interna impulsada por el desprecio, la ira y la vergüenza, la culpa y la frustración. Así que creo que la tentación es arremeter de manera física. Pero creo que una compostura, donde estamos tratando de mantener la tapa encendida, eso es más interesante. Para mí, esta película fue más sobre el duelo entre la quietud en la ira interna y que querer filtrarse hacia afuera.

Alan Ritchson en ‘Motor City’

Matt infante

Siento que cada buena película de acción necesita una escena de pelea en un ascensor. Pero ese contigo y Pablo es uno de los más brutales que he visto. Háblame a través de eso.

Escribimos que mientras filmaba la Temporada 3 de «Reacher». Hubo esta pelea con Paulie el gigante en una piscina interior, y entre Take My Double Ryan Tarran, quien era el diseñador de pelea de esta película, y yo sacaría esta escena. Abriría mi computadora portátil, trataría de no gotear en el teclado, y escribiríamos en el draft final y construiríamos la pelea. Tenemos una regla: si has usado algo en una pelea, como un golpe, lo siguiente no puede ser un golpe. Tiene que ser elevado. Entonces podría ser un codo. Si hubiera sido un codo, podría ser una cabeza. Si apuñalas a alguien, tienes que dispararles a continuación. Así es como derrotar la fatiga de la lucha. Tan poco a poco, construimos esa escena.

En ese último acto, tu personaje está maltratado y ensangrentado más allá de lo creyente. Esto le sucede una cantidad justa en la pantalla. ¿Dónde se clasifica «Motor City» en la escala de Alan Ritchson?

¡Está ahí arriba! Probablemente sean nueve. Pero en mi próxima película, «Runner» que filmé con Owen Wilson, va aún más lejos si puedes creerlo. Para mí es importante que las personas entiendan esto cuando vengan a ver una de mis películas. No hay un recuento de peleas aquí. Tengo amigos en el negocio para quienes vale la pena un punto. No pueden ser derrotados. ¡Pero esa mierda no vuela en mi campamento!

También produjo «Motor City». ¿Te subiste a las primeras puertas?

Sí, tan pronto como obtuve el guión. Era como, si subo a bordo, quiero ponerle mi huella digital. Creo que sé cómo hacer esto. De hecho, creo que sé cómo hacerlo mejor que nadie. Sé cómo hacer acciones mejor que nadie. Es lo que me gusta. La gente aún no lo sabe porque no han visto mis películas. «Reacher» es como un campo de pruebas para ideas, un patio de recreo. Es donde obtengo esas 10,000 horas. Pero cuando hago estas películas, me he dado cuenta cuando trabajo con coordinadores de acrobacias, peleo con diseñadores, cuando disparo estas cosas, lo entiendo de una manera que la mayoría de la gente no. Y creo que crea una experiencia súper visceral. La violencia es hiperrealista y visceral. Y es un tipo de lenguaje divertido, emocionante y poético que usamos con una cámara. Hay un ADN único. Y este es un buen ejemplo de eso. Y viene mucho más.

Hablando de lo que tienes, hay algunos rumores de Batman haciendo las rondas en línea después de algunos comentarios de James Gunn sobre que él es un fanático tuyo. ¿Eres consciente de estos?

Bueno, no es un rumor que James Gunn sea fanático. Él lo dijo él mismo. ¿Y soy fan de James Gunn? Absolutamente. No quiero engañar a la gente. Se han intercambiado palabras sobre Batman. Pero no creo que Batman esté en mi futuro. Creo que hay algo en mi futuro con DC. Y me gustaría que eso fuera cierto.