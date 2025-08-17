Alan Cumming dice que estaba ‘curando’ regresando para ‘Avengers: Doomsday’

Alan Cumming Estaba feliz de conseguir una realización de Nightcrawler en «Avengers: Doomsday«.

En una entrevista reciente con GenteEl anfitrión de «The Traitars» dijo que era «realmente curativo» volver al papel del mutante teletransportado después de tener un tiempo «terrible» durante su primer pase en el personaje en «X2» de 2003.

«Acabo de regresar», dijo Cumming. «Fue increíble. En realidad fue realmente … de una manera más ouficiente, fue realmente curativa y muy agradable volver a algo que fue una experiencia terrible cuando lo hice la primera vez. Una gran película, gran película. Me encanta la película».

Cumming agregó que filmar «x2» con el director difamado Bryan Singer fue «miserable» y «horrible por una variedad de razones de las que he hablado extensamente». Sin embargo, filmar «Doomsday» ha sido la experiencia opuesta completa para el ganador del Emmy.

«En realidad fue realmente genial volver», agregó. «Tengo 60 años. No pensé que estaría haciendo acrobacias, interpretando a un superhéroe en mis 60 años. Así que eso fue genial. Y todos fueron muy agradables. Y lo hice muy rápido porque no podía ir, debido a los traidores, cuando la mayoría de mis escenas estaban siendo filmadas».

Cumming no es el único miembro del elenco de X-Man que regresa para «Doomsday». Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden y Rebecca Romijn también aparecerán en el Gran equipo de Marvel.

Varios favoritos de Core MCU también han regresado para la película, incluidos Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Danny Ramírez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright y Winston Duke.

«Avengers: Doomsday» llega a los cines 18 de diciembre de 2026. Su secuela, «Avengers: Secret Wars», se estrena el 17 de diciembre de 2027.