Alan Cumming confirma que envolvió la filmación como Nightcrawler

Alan Cumming se llevó a casa el Emmy Para un anfitrión sobresaliente para un programa de competencia de realidad para «The Traidores» el domingo por la noche en The Creative Arts Emmys.

Pero entre bastidores, Cumming, que está repitiendo su papel de Nightcrawler de «x2» para «Avengers: Doomsday«, Se le preguntó cómo se estaba preparando para interpretar al personaje nuevamente. El actor confirmó que ya había envuelto la filmación:» Bueno, ya lo he hecho. Lo terminé «.

El actor, que interpretó al personaje por última vez en 2002, continuó diciendo: «Hice mucho trabajo y entrenamiento. Eso fue increíble». Bromeó: «El truco no podía creer que pudiera levantarme, y mucho menos saltar y hacer este boxeo y entrenamiento».

Cumming admitió que se había olvidado de volver a ver la primera película antes de revivir al personaje. Pero resultó ser ventajoso para el actor y su proceso. «Creo que eso fue lo que realmente ayudó, porque esto es muy intenso y es un montón de cosas a la vez».

Anteriormente, Cumming había hablado sobre su proceso de maquillaje para jugar al mutante azul con tatuajes pesados. Apareciendo en «Hoy con Jenna y amigos«, Cumming reveló:» En realidad, lo bueno de eso, fueron cuatro y media a cinco horas antes, y ahora son 90 minutos «. Backstage, Cumming habló sobre cuánto había evolucionado la tecnología. Así que sentí que tuve la oportunidad de retratar al personaje nuevamente correctamente «.

También regresan a «Doomsday» se encuentran compañeros miembros del elenco de X-Men, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden y Rebecca Romijn.

Varios favoritos de Core MCU también han regresado para la película, incluidos Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Danny Ramírez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright y Winston Duke.

«Avengers: Doomsday» llega a los cines 18 de diciembre de 2026. Su secuela, «Avengers: Secret Wars», se estrena el 17 de diciembre de 2027.