Alan Ball, ‘Anatomía de un momento’ en el programa Serielizados

Al hacer un programa delicioso, el escritor estadounidense Alan Ball, el showrunner de «Six Feet Under» y «True Blood» y el guionista ganador del Oscar de «American Beauty» de Sam Mendes serán uno de los invitados de Honor en la rápida expansión de Barcelona Serinizado Festival y mercado, que se extiende del 3 al 12 de noviembre.

«Darle la bienvenida a Alan Ball es un honor absoluto y estuvo en nuestra breve lista de invitados durante mucho tiempo», dijo el cofundador de Serielizados Victor Sala Variedad. «Six Feet Under» es una obra maestra y estamos muy felices de celebrar el vigésimo aniversario del último episodio de la serie. Es una serie muy querida que sigue siendo relevante y fresca tantos años después «.

Ball celebrará una clase magistral en el evento de la industria del festival Serielizados Pro (del 5 al 7 de noviembre) coorganizado con la Escuela de Cine y Audiovisual de Cataluña (ESCAC) y discutirá el impacto cultural de su serie en una charla pública el 8 de noviembre.

Su presencia viene inmediatamente después de los asistentes luminarios del drama anterior David Simon («The Wire») y Vince Gilligan («Breaking Bad»). Además consolida el compromiso de Serielizados «a traer las voces más influyentes e innovadoras en el drama de televisión internacional a Barcelona», según lo subrayó el festival.

Otros escritores y directores aclamados internacionalmente que realizarán conversaciones en Barcelona incluyen al creador británico de «Happy Valley», Sally Wainwright y Benedikt Erlingsson de Islandia («de caballos y hombres», «Mujer en guerra»). Ambos competirán en la competencia internacional del festival con sus últimos espectáculos «Riot Women» y «The Danish Woman» respectivamente.

Competencia de series españolas

En el anuncio completo de hoy de sus 12th Edición, Serielizados también dio a conocer su competencia de la Serie de Español de Cuatro Títulos, para ser juzgado por la noruega showrunner-actriz Henriette Steenstrup («Pørni», «Nepobaby»), Jana Daedelow del mercado de la serie Berlinale y el crítico argentino Diego Batlle.

Encabezar la pizarra es Movistar Plus+/Arte Francia«Anatomía de un momento». Dirigido por Alberto Rodríguez, coguionista de Rafael Cobos y Fran Araújo, la serie sobre el golpe español de 1981, fue uno de los títulos más ruidosos en el reciente Festival de Cine de San Sebastián donde se estrenó.

«Queríamos abrir con ‘Moment’, una película política muy elegante que es otra muestra de una coproducción exitosa entre Arte France y Movistar Plus + que nos ha traído tantas buenas series en los últimos años», comentó SALA, antes de agregar: «No es tan común filmar un espectáculo sobre eventos históricos recientes en el drama de la televisión española durante estos tiempos polarizados, y es un espectáculo sobre las personas que necesitan cómo dar algo a algo más grande que es más grande que es más grande que es más grande que es más grande que es más grande que es más grande que es más grande: Frágil esos días realmente lo fueron «.

Subraying Movistar Plus+’como el principal proveedor de la producción de drama español de calidad, el «Yakarta» original, el escritor que se reúne Diego San José y Helmer Elena Trapé de la galardonada serie Mania, «Celeste», también se exhibirá en la competencia, antes de su Premiere Nacional el 6 de noviembre. quien ganó el mejor guión el año pasado en Serielizados con ‘Celeste’, dijo Sala.

En «Yakarta», Javier Cámara («Rapa») interpreta a Joserra, un ex jugador olímpico de bádminton que hace Fin Reunsed enseñando educación física en una escuela secundaria estatal. Su vida sin incidentes toma un nuevo giro cuando descubre en un torneo escolar el joven prodigio mar (Carla Quílez, una ganadora de San Sebastián por «maternidad»).

Yakarta

El espectáculo es producido por 100 Bullets, parte del Mediopro Studio y Buendía Canarias Studios

De Secuoya Studios y Pubcaster RtveEl thriller histórico de alta gama «The 39» («Los 39») cuenta la historia basada en hechos de los 39 hombres que Christopher Columbus abandonó en 1492 en la isla Hispaniola, ahora la república dominicana. Arcadia ”).

En un género totalmente diferente, «Argi Gorriak», una serie vasca ordenada por el pubcaster EITB y protagonizada por Itziar Ituño de Netflix «Money Heist», pesa como un peculiar drama de comedia familiar sobre una actriz dobladora cuya vida se vuelve a regresar por el regreso de su exhusband, físicamente incapacitada por un acibedado reciente. Alberto Gastesi, cuyo thriller de ciencia ficción foto «Singular» Just World se estrenó en el Festival de Cine de Sitges, se desempeña como director.

«Argi Gorriak» es uno de los dos programas de televisión de la región vasca que se exhibirá en Barcelona, ​​junto con el noir de Bilbao «Mouths of Sky» («Zeru Ahoak») que se estrenó en San Sebastian. Para Sala, este «hecho inusual para los 12 de Serializadosth Edición «refleja el impulso exitoso en el contenido con guión de calidad respaldado por el pubcaster EITB y los incentivos de la región vasca.

Cerrar el festival será el 3cat -Vértigo Films ‘Young Adult Drama «Sense Filtres», que acaba de obtener el mejor guión en el Festival de la Serie Internacional South de Cádiz. La serie de formularios cortos, sobre el fenómeno de sexting y las relaciones digitales, se corta en tres bloques de tres capítulos, con la primera sección dirigida por Jiajie Yu Yan («Xiao Xian») sobre el niño trans Charlie debido a la reverencia en Barcelona. «El programa puede dialogar muy bien con ‘Fechas en la vida real’ que proyectamos el año pasado», dijo Sala.

Filtros de sentido

Otros aspectos destacados de Beieized

Otros sorteos potenciales del festival incluyen un enfoque especial en series documentales para reflejar el creciente apetito de los consumidores por el género en los streamers, según Sala, con cinco títulos en el programa: «The Escape» («La Fugida») de 3cat («La Fugida»), Movistar Plus+»Falta» en Murcia «,» The Nazi Cartel «de Skyshowtime», «The Agent» y Dr’s «The Agent» y Dr’s «de Murcia», «Murcia», «Swan» de Skyshowtime «,», «el agente» de DRY «de Skyshowtime», «,» el agente «y DR de DR» «,», «de DR Murcia», «», «,», «,» del agente «», «,» de DR de «», «,», «,» del agente «», «,», «de DR de Murcia», «,», «,». «

Otras grandes series internacionales para hacer que sus estrenos catalán sean en «I Love La» de HBO creado por Rachl Sennott, «I Kow Your Soul» de Jasmila Zbanic, nominada al Oscar, el verdadero crimen francés «37 segundos, votó la mejor serie francesa en la serie Mania y las» Mates familiares «de Corea del Sur».

Para celebrar el talento pasado y futuro, Serializados también proyectará el icónico drama familiar catalán «Ventdelplà», 20 años después de que se emitió por primera vez en TV3 en España, mientras que los directores prometedores Robert Abecasis («Pol I obe»), Emma Soler («Storyttelling»), Norbebert Palazó («<3") Festival de zoom.

Como se anunció anteriormente, uno de los Plat de Resistance de la Industry Showcase este año será la nueva plataforma de coproducción Mind the Gap con 10 proyectos internacionales que se lanzarán a los delegados de la industria el 6 de noviembre.

Los 12th Serielized se extenderá por noviembre CCCB, Mooby Aribau Cinemas, 10-23 Filmin.