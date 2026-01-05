Alamtri Resources establece una tasa de conversión de dividendos a cuenta de 16.720 IDR, los inversores obtienen esto

Jacarta – Emisor controlado por Garibaldi Thohir o Boy Thohir, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), colocar curso conversión calcular la división dividendo a cuenta ejercicio 2025. En un anuncio de fecha 17 de diciembre de 2025, la empresa asignará fondos por valor de 250 millones de dólares a los accionistas.

Lea también: Alamtri Resources distribuye dividendos a cuenta de 4,17 billones de IDR y los inversores obtienen beneficios a principios de 2026



«Le informamos que la tasa de conversión utilizada para la distribución de dividendos en efectivo a cuenta se refiere a la tasa media del Banco de Indonesia el 2 de enero de 2026, que es de 16.720 IDR», explicó la secretaria corporativa Maharani Cindy Opssedha, citada en la divulgación de información el lunes 5 de enero de 2025.

Así, el importe total de los dividendos en efectivo a cuenta que la empresa distribuirá en rupias es de 4,18 billones de rupias. Este beneficio se distribuirá entre 28.800.494.200 acciones.

Lea también: ¡BRI distribuye dividendo a cuenta de 20,63 billones de IDR, desembolsado en enero de 2026!



Cada inversor obtendrá unos beneficios de 145,14 IDR por acción. Cindy enfatizó que no hay un impacto significativo de esta información en las actividades operativas, la ley, la situación financiera o la continuidad del negocio de la empresa.

Lea también: ¡Prepararse! Bank Amar está listo para distribuir dividendos a cuenta de 27 mil millones de IDR, los inversores obtienen esto



La empresa pagará dividendos a cuenta el 15 de enero de 2025. Estas ganancias se distribuirán a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Empresa en la fecha de registro del 2 de enero de 2025.

Los datos financieros de la empresa al 30 de septiembre de 2024 muestran que la empresa registró un patrimonio total de 5.200 millones de dólares estadounidenses. La utilidad neta obtenida atribuible a la matriz ascendió a US$ 301,5 millones, mientras que el saldo de utilidades no restringidas alcanzó los US$ 3.320 millones.