Alamtri Resources distribuye dividendos a cuenta de 4,17 billones de IDR y los inversores obtienen beneficios a principios de 2026

Jacarta – Nuevo emisor de minería de carbón Garibaldi Thohir alias Boy Thohrir, PT Recursos de Alamtri Indonesia Tbk (ADRO), presentar planes de distribución dividendo efectivo provisional para el ejercicio 2025. La distribución de utilidades es el resultado de la decisión del consejo de administración y comisionados de la empresa.

El dividendo total en efectivo es de 250 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 4,17 billones (tipo de cambio estimado de 16.700 rupias por dólar estadounidense). Estos fondos provienen de la utilidad neta de la Compañía durante el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2025.

«Anunciamos que, con base en el Decreto del Consejo de Administración y del Consejo de Comisionados de PT Alamtri Resources Indonesia Tbk de 17 de diciembre de 2025, la Compañía distribuirá dividendos provisionales en efectivo para el ejercicio financiero de 2025 por un importe de 250.000.000 de dólares estadounidenses», escribió ADRO Management en un comunicado informativo citado el sábado 20 de diciembre de 2025.

Según los datos financieros de los primeros nueve meses de este año, la empresa registró un beneficio neto atribuible a la entidad matriz de 301,5 millones de dólares estadounidenses o Rp. 5,03 billones. Mientras tanto, el saldo de ganancias retenidas cuyo uso no está restringido alcanzó los 3.320 millones de dólares estadounidenses o Rp. 55,5 billones.



Actividades mineras de carbón de Adaro Energy

Citando a Stokcbit, ADRO distribuye habitualmente a los accionistas cada año. Desde 2021, la empresa ha obtenido beneficios de forma constante dos veces al año, incluso en mayo y diciembre.

De hecho, en 2023 registrará tres pagos de dividendos. Sin embargo, este año la empresa solo realizó una distribución de dividendos que se desembolsará el 15 de enero de 2025.

El precio de las acciones de ADRO se mantuvo en el nivel de 1.900 hasta el cierre de la negociación del viernes 19 de diciembre de 2025. Las acciones de ADRO habían superado el nivel de 1.915, pero fluctuaron y volvieron a su posición inicial al cierre del mercado.

El siguiente es el calendario completo para la distribución de dividendos en efectivo a cuenta de las acciones de ADRO que los inversores deben conocer. ¡Nota!

Fecha Cum Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: lunes 29 de diciembre de 2025

Fecha Ex-Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: martes 30 de diciembre de 2025

Fecha acumulada del dividendo en el mercado de contado: viernes 2 de enero de 2026

Fecha ex dividendo en el mercado de contado: lunes 5 de enero de 2025

Fecha de registro: viernes 2 de enero de 2026

Fecha de Pago de Dividendos: jueves 15 de enero de 2026