Alamo Drafthouse cambia a pedidos móviles

Borrador del Álamola cadena de cines que es popular entre los cinéfilos, está tratando de reducir las distracciones en el cine.

Por eso, la compañía de cine con sede en Texas está introduciendo un nuevo servicio de pedidos móviles que reemplazará el modo tradicional de lápiz y papel en manos de los servidores. A partir de febrero, las ubicaciones de Alamo Drafthouse utilizarán un sistema digital que permitirá a los invitados explorar el menú, realizar pedidos antes y durante la película y pagar directamente desde sus teléfonos. El sistema de pantalla oscura hecho a medida está diseñado para minimizar las interrupciones que se producen actualmente cuando los invitados realizan pedidos y pagan sus cheques mientras se reproduce la película. A pesar de la necesidad de que los miembros de la audiencia hambrientos utilicen el teléfono, Alamo Drafthouse sostiene que su famosa política de “no hablar, no enviar mensajes de texto” seguirá vigente y los empleados la podrán hacer cumplir.

«El nuevo enfoque de Alamo Drafthouse tiene como objetivo mejorar la eficiencia y al mismo tiempo seguir protegiendo lo que hace especial a la marca: una forma elevada, inmersiva y sin distracciones de disfrutar de las películas», señaló la compañía en un comunicado de prensa.

Aunque el pedido es totalmente digital, los servidores seguirán entregando alimentos y bebidas a los huéspedes. Habrá roles recientemente estructurados para el personal por horas en los cines, pero este cambio a la telefonía móvil no eliminará ningún trabajo. Alamo no implementará ningún despido y todos los salarios base seguirán siendo los mismos.

El pedido móvil, que ya ha sido probado y evaluado en mercados selectos, se expandirá en ciertos cines en enero, con planes de implementarse en todos sus cines a lo largo del año.

«Seguimos evolucionando, como debemos, para proteger la experiencia cinematográfica de Alamo a medida que el panorama del entretenimiento cambia a nuestro alrededor, sin perder nunca de vista quiénes somos», dijo Michael Kustermann, director ejecutivo de Alamo Drafthouse Cinema. «Dejar el control de los pedidos directamente en manos de nuestros huéspedes nos permite avanzar más rápido y más eficientemente, creando una experiencia más fluida y receptiva sin distracciones adicionales. Este nuevo modelo de servicio es una forma personalizada, inteligente y flexible de fortalecer nuestra salud a largo plazo, proteger nuestro futuro y garantizar que podamos continuar sirviendo a nuestros huéspedes, apoyando a nuestro equipo y reafirmando nuestro amor por el cine en los años venideros, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor».