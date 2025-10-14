Aladin Syariah Bank colabora con Muhammadiyah para mejorar la calidad de los recursos humanos

Jacarta – Banco PT aladino sharia Tbk (Bank Aladin Syariah) destaca su compromiso de apoyar el mundo de la educación en Indonesia, con el fin de crear SDM calidad. Uno de ellos es distribuyendo ayudas económicas educativas a los estudiantes de maestría que sean miembros. Muhammadiyah.

Koko Rachmadi, director presidente del Bank Aladin Syariah, dijo que para el Bank Aladin Syariah, la educación es uno de los pilares importantes para construir un futuro mejor.

«A través de la distribución de fondos educativos, esperamos ayudar a los estudiantes de maestría que son miembros de Muhammadiyah a concentrarse en sus estudios y estar mejor preparados para convertirse en líderes en el futuro», dijo Koko, citado en su declaración, el martes 14 de octubre de 2025.

Libro e ilustraciones educativas (documentos personales)

Esta asistencia se distribuirá a través de la Agencia de Becas Muhammadiyah (MSA), que tiene experiencia en la gestión de becas profesional, transparente, eficaz y sostenible. Esta colaboración tiene como objetivo ampliar el acceso a una educación superior de calidad para los miembros de Muhammadiyah, al mismo tiempo que produce graduados que sean superiores, competitivos y contribuyan positivamente a la nación.

La firma de la colaboración se llevó a cabo en la Oficina Central de Liderazgo de Muhammadiyah en Yogyakarta y contó con la presencia directa del Sr. Koko Rachmadi como Director Presidente del Bank Aladin Syariah, Ahmad Romadhoni Surya Putra, Director de MSA, y Muhammad Sayuti, Presidente del Consejo Asesor de MSA y Secretario del PP Muhammadiyah.

Ahmad acogió con satisfacción esta colaboración. «La colaboración con Bank Aladin Syariah es muy significativa para nosotros a la hora de ampliar los beneficios del programa de becas para los miembros de Muhammadiyah que están o estarán cursando estudios de posgrado. Este apoyo está en línea con nuestra visión de producir una generación superior y construir una civilización progresista de acuerdo con los valores islámicos y el espíritu de Muhammadiyah».

A través de esta sinergia, Bank Aladin Syariah y la Agencia de Becas Muhammadiyah esperan ampliar el impacto positivo de la educación, aumentar la competencia académica y fortalecer la contribución de Muhammadiyah a la vida inteligente y próspera de la nación.